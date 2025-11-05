Иллюстративное фото

В рамках программы "Bring Kids Back UA" удалось вернуть из оккупации еще одну группу детей. Годами они находились под давлением оккупации

Об этом сообщает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

С оккупированных территорий удалось спасти восемь детей и подростков. Среди них 11-летний мальчик, четыре года не выходивший из дома, чтобы его не обнаружили оккупанты. 18-летнему парню местные колаборанты угрожали депортацией и принудительным призывом, если он не станет на военный учет.

Также спасли 17-летнего подростка и его 15-летнюю сестру. Их постоянно унижали за украинский язык в школе. Их родители получали штрафы за "неподчинение".

21-летнего парня пытали после обыска, требуя признания в якобы сотрудничестве с украинскими военными и угрожали его семье насилием.

"Теперь все дети в безопасности - они получают необходимую помощь, восстанавливают документы и постепенно возвращаются к мирной жизни", - пишет Андрей Ермак.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.