28 листопада 2025, 11:20

Росія під виглядом відпочинку хоче вивезти 400 дітей із Запорізької області

28 листопада 2025, 11:20
Фото: ЦНС
Російські окупанти планують перемістити 400 українських дітей із тимчасово захопленої території Запорізької області до Ярославської області під виглядом відпочинку

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

На захоплених територіях російські "адміністрації" оголосили про програму "відпочинку" для дітей із Запорізької області: до кінця року понад 400 неповнолітніх мають побувати у Ярославській області.

За версією окупантів, програма нібито включає прогулянки по Волзі, спортивні активності та відвідування музеїв. Проте, за даними ЦНС, за туристичною риторикою приховується системне і кероване переміщення дітей на територію РФ.

Аналітики Центру підкреслюють, що такі поїздки відбуваються без прозорості та механізмів контролю: батьки не можуть впливати на організацію "обмінів", міжнародні гуманітарні організації не отримують доступу, а російська сторона подає це як туристичні програми, не пояснюючи правових підстав для переміщення неповнолітніх.

"Такі "обміни" – черговий елемент політики інтеграції окупованих територій у російський простір. Під виглядом поїздок відбувається відрив дітей від родинного середовища, створення умов для ідеологічного впливу та поступове звикання до російських інституцій", – наголошують у Центрі національного спротиву.

У ЦНС підкреслюють, що фактично Росія продовжує використовувати дітей як частину ширшої стратегії формування лояльності до держави-агресора, прикриваючи примусові практики мовою "туризму" та "культурного обміну".

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула ще одну групу дітей з окупації. Серед них 11-річний хлопчик, який чотири роки не виходив із дому, щоб його не виявили окупанти.

