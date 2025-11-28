Росія під виглядом відпочинку хоче вивезти 400 дітей із Запорізької області

Фото: ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

На захоплених територіях російські "адміністрації" оголосили про програму "відпочинку" для дітей із Запорізької області: до кінця року понад 400 неповнолітніх мають побувати у Ярославській області.

За версією окупантів, програма нібито включає прогулянки по Волзі, спортивні активності та відвідування музеїв. Проте, за даними ЦНС, за туристичною риторикою приховується системне і кероване переміщення дітей на територію РФ.

Аналітики Центру підкреслюють, що такі поїздки відбуваються без прозорості та механізмів контролю: батьки не можуть впливати на організацію "обмінів", міжнародні гуманітарні організації не отримують доступу, а російська сторона подає це як туристичні програми, не пояснюючи правових підстав для переміщення неповнолітніх.

"Такі "обміни" – черговий елемент політики інтеграції окупованих територій у російський простір. Під виглядом поїздок відбувається відрив дітей від родинного середовища, створення умов для ідеологічного впливу та поступове звикання до російських інституцій", – наголошують у Центрі національного спротиву.

У ЦНС підкреслюють, що фактично Росія продовжує використовувати дітей як частину ширшої стратегії формування лояльності до держави-агресора, прикриваючи примусові практики мовою "туризму" та "культурного обміну".

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула ще одну групу дітей з окупації. Серед них 11-річний хлопчик, який чотири роки не виходив із дому, щоб його не виявили окупанти.