Стрельба на Запорожье: правоохранителя, ранившего военных, взяли под стражу
Коммунарский районный суд Запорожья избрал меру пресечения полицейскому, которое в состоянии алкогольного опьянения устроило стрельбу в поселке под городом
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
Полицейского отправили за решетку без права внесения залога.
Ходатайство об аресте было согласовано прокурором и подано следователями Государственного бюро расследований
Как известно, правоохранителю доложено о подозрении в совершении оконченного покушения на убийство двух и более человек.
Напомним, в Запорожской области нетрезвый работник Нацполиции вне службы во время конфликта с военными произвел по меньшей мере 13 выстрелов, ранив трех человек.
