Стрельба на Запорожье: правоохранителя, ранившего военных, взяли под стражу

Фото: ДБР

Коммунарский районный суд Запорожья избрал меру пресечения полицейскому, которое в состоянии алкогольного опьянения устроило стрельбу в поселке под городом

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Полицейского отправили за решетку без права внесения залога.

Ходатайство об аресте было согласовано прокурором и подано следователями Государственного бюро расследований

Как известно, правоохранителю доложено о подозрении в совершении оконченного покушения на убийство двух и более человек.

Напомним, в Запорожской области нетрезвый работник Нацполиции вне службы во время конфликта с военными произвел по меньшей мере 13 выстрелов, ранив трех человек.