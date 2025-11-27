11:40  27 ноября
Киевлянин для заработка поджег шесть авто ВСУ: стало известно, как его наказали
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
08:49  27 ноября
В Киевской области фура съехала в кювет и загорелась
27 ноября 2025, 11:45

Стрельба на Запорожье: правоохранителя, ранившего военных, взяли под стражу

27 ноября 2025, 11:45
Фото: ДБР
Коммунарский районный суд Запорожья избрал меру пресечения полицейскому, которое в состоянии алкогольного опьянения устроило стрельбу в поселке под городом

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Полицейского отправили за решетку без права внесения залога.

Ходатайство об аресте было согласовано прокурором и подано следователями Государственного бюро расследований

Как известно, правоохранителю доложено о подозрении в совершении оконченного покушения на убийство двух и более человек.

Напомним, в Запорожской области нетрезвый работник Нацполиции вне службы во время конфликта с военными произвел по меньшей мере 13 выстрелов, ранив трех человек.

