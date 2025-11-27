Стрілянина на Запоріжжі: правоохоронця, що поранив військових, взяли під варту

Фото: ДБР

Комунарський районий суд Запоріжжя обрав запобіжний захід поліцейському, який у стані алкогольного сп'яніння влаштував стрілянину в селищі під містом

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Поліцейського відправили за ґрати без права внесення застави.

Клопотання про арешт було погоджене прокурором і подане слідчими Державного бюро розслідувань

Як відомо, правоохоронцю повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на вбивство двох і більше осіб.

Нагадаємо, у Запорізькій області нетверезий працівник Нацполіції поза службою під час конфлікту з військовими здійснив щонайменше 13 пострілів, поранивши трьох осіб.