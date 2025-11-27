Фото: Нацполиция

В Запорожье аферист обманул военного. Он продавал квадрокоптер, которого на самом деле не существовало

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

37-летний житель Запорожья нашел объявление о продаже квадрокоптера. При переписке с продавцом он предложил обменять его товар на более дорогой Mavic. Военный согласился. Чтобы уравнять сумму сделки, добавил в посылку еще две пары тактических наушников. Однако мошенник вместо обещанной техники прислал коробку с книгами.

Аферист нанес военному ущерб более чем на 117 тысяч гривен. Правоохранители уже сообщили ему о подозрении. Скоро он предстанет перед судом.

