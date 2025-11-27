11:40  27 ноября
27 ноября 2025, 09:23

Контрабанда авто под видом помощи для ВСУ: на Волыни будут судить двух дельцов

27 ноября 2025, 09:23
Фото: БЭБ
Правоохранители завершили два расследования по фактам незаконного ввоза автомобилей в Украину под прикрытием гуманитарной помощи, которая якобы предназначалась для нужд ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Двое жителей Ровенской области действовали по схожим схемам. Они покупали автомобили в странах Европы и при пересечении таможенной границы декларировали транспорт как гуманитарные грузы для ВСУ, используя реквизиты благотворительных организаций. Такой способ позволял избегать уплаты пошлин и налогов. Установлено, что таким образом дельцы завезли по меньшей мере 11 автомобилей, которые в дальнейшем продавали за наличные.

Фигурантам объявили подозрение по ч. 1 ст. 201-4 УК Украины (контрабанда подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 УК (легализация средств, полученных преступным путем).

Сейчас обвинительные акты направлены в суд.

Напомним, ранее в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили микроавтобус с контрабандой 30 тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей.

