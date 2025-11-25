14:55  25 ноября
Нетрезвый полицейский в Запорожской области стрелял по военным – трое раненых
14:39  25 ноября
Во Львовской области автобус наехал на женщину – она погибла на месте
10:48  25 ноября
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2025, 14:55

Нетрезвый полицейский в Запорожской области стрелял по военным – трое раненых

25 ноября 2025, 14:55
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генпрокурора
Читайте також
українською мовою

В Запорожской области нетрезвый работник Нацполиции вне службы во время конфликта с военными произвел по меньшей мере 13 выстрелов, ранив трех человек

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора и ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, 23 ноября в одном из поселков области полицейский, находясь в состоянии опьянения, поругался с военными.Сначала он открыл огонь из автомата, произведя несколько неприцельных выстрелов в сторону военных.

После того как военнослужащие его разоружили, правоохранитель вернулся домой, взял табельное оружие и снова вышел на улицу. Вернувшись на место конфликта, он произвел еще несколько выстрелов в сторону военных, но уже целясь на поражение.

В результате трое военнослужащих получили огнестрельные ранения.

24 ноября ему сообщено о подозрении в законченном покушении на убийство двух или более лиц (ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины).

Прокуратура настаивает на содержании под стражей. Расследование осуществляет ГБР.

Напомним, во Львове родители устроили стрельбу во дворе школы из-за ссоры детей. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического оружия в оппонента. Потерпевшего госпитализировали. За медпомощью обратился и другой мужчина. Никто из школьников и учителей не пострадал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область военные раненые полицейский автомат стрельба алкоголь ГБР прокуратура
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
25 ноября 2025, 10:48
Стрельба в Чернигове: полиция задержала вооруженного мужчину
25 ноября 2025, 10:09
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Днепре в результате атаки дронов ранены женщина и ребенок – их госпитализировали
25 ноября 2025, 15:26
Житель Сумщины отказался от мобилизации, потому что "другие уклоняются, а его заставляют умирать на войне"
25 ноября 2025, 15:12
Что делать, если игровой ноутбук начал сильно нагреваться
25 ноября 2025, 15:06
Во Львовской области автобус наехал на женщину – она погибла на месте
25 ноября 2025, 14:39
Директор НАБУ заверил, что Бюро продолжает расследование "дела Миндича"
25 ноября 2025, 14:37
Ветераны Харьковщины могут получить до 20 000 грн на развитие бизнеса
25 ноября 2025, 14:28
В Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили микроавтобус с необычной контрабандой
25 ноября 2025, 14:07
В Киеве спасатели деблокировали тело мужчины – количество погибших возросло до 7
25 ноября 2025, 14:01
РФ не понравился новый мирный план по Украине, – СМИ
25 ноября 2025, 13:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »