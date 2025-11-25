Нетрезвый полицейский в Запорожской области стрелял по военным – трое раненых

Фото: Офис Генпрокурора

В Запорожской области нетрезвый работник Нацполиции вне службы во время конфликта с военными произвел по меньшей мере 13 выстрелов, ранив трех человек

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора и ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, 23 ноября в одном из поселков области полицейский, находясь в состоянии опьянения, поругался с военными.Сначала он открыл огонь из автомата, произведя несколько неприцельных выстрелов в сторону военных.

После того как военнослужащие его разоружили, правоохранитель вернулся домой, взял табельное оружие и снова вышел на улицу. Вернувшись на место конфликта, он произвел еще несколько выстрелов в сторону военных, но уже целясь на поражение.

В результате трое военнослужащих получили огнестрельные ранения.

24 ноября ему сообщено о подозрении в законченном покушении на убийство двух или более лиц (ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины).

Прокуратура настаивает на содержании под стражей. Расследование осуществляет ГБР.

Напомним, во Львове родители устроили стрельбу во дворе школы из-за ссоры детей. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического оружия в оппонента. Потерпевшего госпитализировали. За медпомощью обратился и другой мужчина. Никто из школьников и учителей не пострадал.