У Запоріжжі аферист обманув військового. Він продавав квадрокоптер, якого насправді не існувало

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

37-річний житель Запоріжжя знайшов оголошення про продаж квадрокоптера. Під час переписки з продавцем він запропонував обміняти його товар на дорожчий Mavic. Військовий погодився. Щоб урівняти суму угоди, додав до посилки ще дві пари тактичних навушників. Проте шахрай замість обіцяної техніки надіслав коробку з книжками.

Аферист завдав військовому збитків на понад 117 тисяч гривень. Правоохоронці вже повідомили йому про підозру. Скоро він постане перед судом.

