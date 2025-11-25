Фото: полиция

Вечером 24 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Чернигова раздавались выстрелы, вероятно, из автоматического оружия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Информации о пострадавших, к счастью, нет.

На место выехали патрульные, следственно-оперативная группа и бойцы КОРДа. Во время спецоперации оперативники задержали вооруженного мужчину, оружие изъяли.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Следствие продолжается.

Напомним, утром 24 ноября во Львове родители устроили стрельбу во дворе школы из-за ссоры детей. Мэр города Андрей Садовый прокомментировал ситуацию.