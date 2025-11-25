В Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу в больнице

Фото: полиция

Правоохранители в Ивано-Франковске задержали мужчину, который в помещении больницы произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета и ранил другого пациента

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и прокуратуры.

Инцидент произошел около 16:00 21 ноября. Установлено, что 51-летний житель Ивано-Франковской громады, находясь пьяным, спровоцировал конфликт с другим пациентом – 39-летним жителем Коломыйщины. В ходе спора мужчина произвел три выстрела из пневматического пистолета в потерпевшего, когда тот лежал на кровати, после чего ударил его по голове рукояткой оружия. Потерпевший получил телесные повреждения, ему оказали медпомощь.

Полицейские изъяли оружие и другие вещественные доказательства. Злоумышленника задержали.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

