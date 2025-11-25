Нетверезий поліцейський у Запорізькій області стріляв по військових – троє поранених

Фото: Офіс Генпрокурора

У Запорізькій області нетверезий працівник Нацполіції поза службою під час конфлікту з військовими здійснив щонайменше 13 пострілів, поранивши трьох осіб

Про це повідомила прессслужба Офісу Генерального прокурора та ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, 23 листопада у одному з селищ області поліцейський, перебуваючи у стані сп'яніння, посварився з військовими. Спочатку він відкрив вогонь із автомата, здійснивши кілька неприцільних пострілів у бік військових.

Після того як військовослужбовці його роззброїли, правоохоронець повернувся додому, взяв табельну зброю і знов вийшов на вулицю. Повернувшись на місце конфлікту, він здійснив ще декілька пострілів у бік військових, але вже цілячись на ураження.

У результаті троє військовослужбовців отримали вогнепальні поранення.

24 листопада йому повідомлено про підозру у закінченому замаху на вбивство двох або більше осіб (ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 КК України).

Прокуратура наполягає на триманні під вартою. Розслідування здійснює ДБР.

Нагадаємо, у Львові батьки влаштували стрілянину на подвір'ї школи через сварку дітей. В ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента. Потерпілого госпіталізовували. За меддопомогою звернувся й інший чоловік. Ніхто зі школярів та вчителів не постраждав.