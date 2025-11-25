17:54  25 листопада
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
16:59  25 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
10:48  25 листопада
В Івано-Франківську пацієнт влаштував стрілянину в лікарні
25 листопада 2025, 14:55

Нетверезий поліцейський у Запорізькій області стріляв по військових – троє поранених

25 листопада 2025, 14:55
Фото: Офіс Генпрокурора
У Запорізькій області нетверезий працівник Нацполіції поза службою під час конфлікту з військовими здійснив щонайменше 13 пострілів, поранивши трьох осіб

Про це повідомила прессслужба Офісу Генерального прокурора та ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, 23 листопада у одному з селищ області поліцейський, перебуваючи у стані сп'яніння, посварився з військовими. Спочатку він відкрив вогонь із автомата, здійснивши кілька неприцільних пострілів у бік військових.

Після того як військовослужбовці його роззброїли, правоохоронець повернувся додому, взяв табельну зброю і знов вийшов на вулицю. Повернувшись на місце конфлікту, він здійснив ще декілька пострілів у бік військових, але вже цілячись на ураження.

У результаті троє військовослужбовців отримали вогнепальні поранення.

24 листопада йому повідомлено про підозру у закінченому замаху на вбивство двох або більше осіб (ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 КК України).

Прокуратура наполягає на триманні під вартою. Розслідування здійснює ДБР.

Нагадаємо, у Львові батьки влаштували стрілянину на подвір'ї школи через сварку дітей. В ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента. Потерпілого госпіталізовували. За меддопомогою звернувся й інший чоловік. Ніхто зі школярів та вчителів не постраждав.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
