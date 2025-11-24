08:10  24 ноября
На Ровенщине умерла 3-летняя девочка: родители обвиняют врача
08:54  24 ноября
Сбрасывал бутылки с полок: в Киеве пьяный мужчина устроил погром в супермаркете
08:11  24 ноября
В Черкасской области в результате ДТП на трассе погибли два человека, еще двое – травмированы
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2025, 10:21

Гуляйполе под враждебными FPV: жителей эвакуируют в безопасные города

24 ноября 2025, 10:21
Читайте також українською мовою
Фото: "Настоящее"
Читайте також
українською мовою

В Гуляйполе организуют эвакуацию жителей общины при поддержке благотворительных фондов, полиции, ГСЧС и работников городского совета

Об этом пишет издание "Справжнє", передает RegioNews.

Из прифронтовых поселков востока Запорожской области срочно вывозят людей, почти четыре года проживавших под постоянным прицелом россиян.

За последнее время, по мере приближения фронта, ситуация значительно ухудшилась: оккупанты не только стряпают по домам управляемыми авиабомбами, но нередко делают дроновые засады на дорогах.

Наталья Панченко

"Дети давно говорили: "Уезжай с отцом – не сидите. Но мужчина отказывался – не хотел никак. А тогда дети все же подали заявку (эвакуацию, – ред.), и мы уже ждали волонтеров, потому что оставаться невозможно. Дом избит "Градами" – стены лопаются", – рассказывает эвакуированная в Запорожье жительница Гуляйполя Наталья Панченко.

Сергей Ярмак

Местные на скорую руку собирают самые необходимые вещи, чтобы начать новую жизнь в Запорожье или других городах страны.

"Эвакуируем благодаря благотворительным фондам, полиции, ГСЧС, работники городского совета – мы все вместе. Это комплекс мероприятий, чтобы провести эвакуацию. Всех, кто желает уехать, расселяем по общежитиям, если нет другого места. Также есть меморандум с городами-побратимами, среди которых Ивано-Франковск и ряд других территорий, отметил Гуляйпольское общество Сергей Ярмак.

По его словам, эвакуация производится в максимально безопасных условиях, хотя риски остаются. Местные власти вместе со спасателями и волонтерами организуют транспорт, размещение людей в общежитиях и жилых помещениях в городах-партнерах.

Дорога из Гуляйполя, от которого до линии боевого столкновения сейчас всего 4 км, и в общей сложности из окрестных сел, стала крайне опасной. Волонтеры, эвакуирующие людей, постоянно мониторят и землю, и воздух. Впрочем, и это не гарантирует безопасность.

В Гуляйполе остаются около 350 жителей, и эвакуацию проводят исключительно по их желанию, обеспечивая всех необходимыми условиями для безопасного перемещения и проживания.

Напомним, в поселке Малокатериновка Запорожской области объявили обязательную эвакуацию. Все из-за ухудшения ситуации безопасности и активизации боевых действий.

Ранее аналитики Deepstate сообщали, что армия РФ продвигается в Запорожской области. В частности, специалистов зафиксировали существенное увеличение серой зоны по отрезку Солодко-Новониколаевка-Ровнополье-Ново-Новоуспеновское.

Читайте также: По городу бьют из танков: как украинцы живут и работают недалеко от фронта

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
эвакуация война Запорожская область Гуляйполе
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Ударил молотком: в Луцке мужчина во время конфликта убил мать
24 ноября 2025, 10:57
Во Львове родители устроили стрельбу во дворе школы из-за ссоры детей
24 ноября 2025, 10:50
Удар FPV-дрона по автомобилю на Харьковщине: машина сгорела дотла
24 ноября 2025, 10:39
За взятки принимали "нужные" решения в судах: в Одессе задержали судью и адвоката
24 ноября 2025, 10:37
Россияне утром обстреляли Херсон: есть жертвы
24 ноября 2025, 10:12
Россияне атаковали FPV-дроном село под Запорожьем: есть раненые
24 ноября 2025, 09:56
Смертельное ДТП на Прикарпатье: иностранец на Mercedes сбил пешехода
24 ноября 2025, 09:54
28 пунктов Дмитриева-Виткофа. Или при чем здесь логика Трампа и наши выборы
24 ноября 2025, 09:42
Украинские СБС атаковали химзавод БРОМ в Крыму – Бровде
24 ноября 2025, 09:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »