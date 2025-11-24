Гуляйполе под враждебными FPV: жителей эвакуируют в безопасные города

Фото: "Настоящее"

В Гуляйполе организуют эвакуацию жителей общины при поддержке благотворительных фондов, полиции, ГСЧС и работников городского совета

Об этом пишет издание "Справжнє", передает RegioNews.

Из прифронтовых поселков востока Запорожской области срочно вывозят людей, почти четыре года проживавших под постоянным прицелом россиян.

За последнее время, по мере приближения фронта, ситуация значительно ухудшилась: оккупанты не только стряпают по домам управляемыми авиабомбами, но нередко делают дроновые засады на дорогах.

Наталья Панченко

"Дети давно говорили: "Уезжай с отцом – не сидите. Но мужчина отказывался – не хотел никак. А тогда дети все же подали заявку (эвакуацию, – ред.), и мы уже ждали волонтеров, потому что оставаться невозможно. Дом избит "Градами" – стены лопаются", – рассказывает эвакуированная в Запорожье жительница Гуляйполя Наталья Панченко.

Сергей Ярмак

Местные на скорую руку собирают самые необходимые вещи, чтобы начать новую жизнь в Запорожье или других городах страны.

"Эвакуируем благодаря благотворительным фондам, полиции, ГСЧС, работники городского совета – мы все вместе. Это комплекс мероприятий, чтобы провести эвакуацию. Всех, кто желает уехать, расселяем по общежитиям, если нет другого места. Также есть меморандум с городами-побратимами, среди которых Ивано-Франковск и ряд других территорий, отметил Гуляйпольское общество Сергей Ярмак.

По его словам, эвакуация производится в максимально безопасных условиях, хотя риски остаются. Местные власти вместе со спасателями и волонтерами организуют транспорт, размещение людей в общежитиях и жилых помещениях в городах-партнерах.

Дорога из Гуляйполя, от которого до линии боевого столкновения сейчас всего 4 км, и в общей сложности из окрестных сел, стала крайне опасной. Волонтеры, эвакуирующие людей, постоянно мониторят и землю, и воздух. Впрочем, и это не гарантирует безопасность.

В Гуляйполе остаются около 350 жителей, и эвакуацию проводят исключительно по их желанию, обеспечивая всех необходимыми условиями для безопасного перемещения и проживания.

Напомним, в поселке Малокатериновка Запорожской области объявили обязательную эвакуацию. Все из-за ухудшения ситуации безопасности и активизации боевых действий.

Ранее аналитики Deepstate сообщали, что армия РФ продвигается в Запорожской области. В частности, специалистов зафиксировали существенное увеличение серой зоны по отрезку Солодко-Новониколаевка-Ровнополье-Ново-Новоуспеновское.

Читайте также: По городу бьют из танков: как украинцы живут и работают недалеко от фронта