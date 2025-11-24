Гуляйполе під ворожими FPV: мешканців евакуюють до безпечних міст

Фото: "Справжнє"

У Гуляйполі організовують евакуацію мешканців громади за підтримки благодійних фондів, поліції, ДСНС та працівників міської ради

Про це пише видання "Справжнє", передає RegioNews.

З прифронтових селищ сходу Запорізької області терміново вивозять людей, що майже чотири роки мешкали під постійним прицілом росіян.

За останній час, по мірі наближення фронту, ситуація значно погіршилась: окупанти не лише гатять по будинках керованими авіабомбами, але нерідко роблять дронові засідки на дорогах.

Наталія Панченко

"Діти давно казали: "Виїжджай з батьком – не сидіть. Але чоловік відмовлявся – не хотів ніяк. А тоді діти все ж таки подали заявку (на евакуацію, – ред.), і ми вже чекали на волонтерів, бо залишатися неможливо. Хата побита "Градами" – стіни лопаються", – розповідає евакуйована до Запоріжжя жителька Гуляйполя Наталія Панченко.

Сергій Ярмак

Місцеві нашвидкуруч збирають найнеобхідніші речі, щоб розпочати нове життя в Запоріжжі чи інших містах країни.

"Евакуюємо завдяки благодійним фондам, поліції, ДСНС, працівники міської ради – ми всі разом. Це комплекс заходів, щоб провести евакуацію. Всіх, хто бажає виїхати, розселяємо по гуртожитках, якщо немає іншого місця. Також маємо меморандум з містами-побратимами, серед яких Івано-Франківськ та низка інших територій, куди можемо евакуювати людей", – зазначив голова Гуляйпільської громади Сергій Ярмак.

За його словами, евакуація проводиться у максимально безпечних умовах, хоча ризики залишаються. Місцева влада разом із рятувальниками та волонтерами організовує транспорт, розміщення людей у гуртожитках та житлових приміщеннях у містах-партнерах.

Дорога з Гуляйполя, від якого до лінії бойового зіткнення зараз лише 4 км, та загалом з навколишніх сіл, стала вкрай небезпечною. Волонтери, які евакують людей, постійно моніторять і землю, і повітря. Утім, й це не гарантує безпеки.

Наразі у Гуляйполі залишаються близько 350 мешканців, і евакуацію проводять виключно за їхнім бажанням, забезпечуючи всіх необхідними умовами для безпечного переміщення та проживання.

Нагадаємо, в селищі Малокатеринівка Запорізької області оголосили обов’язкову евакуацію. Усе через погіршенням безпекової ситуації та активізацією бойових дій.

Раніше аналітики Deepstate повідомляли, що армія РФ просувається у Запорізькій області. Зокрема фахівців зафіксували суттєве збільшення сірої зони по відтинку Солодке-Новомиколаївка-Рівнопілля-Нове-Новоуспенівське.

