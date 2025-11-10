Армия РФ продвигается в Запорожской области – Deepstate

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Deepstate.

Как отмечается, россияне увеличили свое присутствие в районе данных населенных пунктов, где производится постоянная их фиксация по всей серой зоне.

В частности, врагу удалось оккупировать полностью населенный пункт Успеновка, проверяется информация по оккупации н.п. Сладкое и Привольное. В настоящее время противник активно давит на Новое и Новоуспеновское и уже начинает поглощать "Ривнопилля".

"Все это время Гуляйполе было неприступным городом для противника, который прилагал в свое время много усилий, чтобы попытаться залезть в город, в частности с направления Марфопиля. Теперь открывается новый путь, который может усложнить оборону важного населенного пункта в данном районе", – отмечают аналитики.

Как сообщалось, в Запорожье женщины рожают преждевременно из-за войны. В общей сложности за почти четыре года войны рождаемость в запорожских роддомах снизилась примерно в более чем 2 раза.