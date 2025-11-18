В тылу у кафиров в Запорожье было громко: что известно
Вечером 17 ноября на оккупированных территориях Запорожской области было громко. Сообщалось, что взрыв был очень силен
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
По словам руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, взрыв произошел на территории временно оккупированного Бердянска. Он также рассказал, что после взрыва город остался без мобильной связи и мобильного интернета.
"Бердянск. Сильный взрыв. Детали устанавливаем. Интересно", – написал Петр Андрющенко.
Напомним, ранее журналисты рассказывали, как на оккупированных территориях россияне пытаются привлекать местных жителей в армию РФ. Они предлагают людям якобы тыловую работу, однако условия контракта схожи с боевыми должностями.
