Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Координционный штаб, передает RegioNews.

РФ продолжает использовать жителей временно оккупированных территорий в своих военных целях. По оценкам Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, с начала полномасштабной агрессии РФ привлекла к боевым действиям против Украины более 46 тысяч мужчин, принудительно мобилизованных в разных регионах, находящихся под оккупацией.

Наибольшее количество таких мобилизованных зафиксировано на территории Крыма – более 35 тысяч человек. В Севастополе, который Россия контролирует отдельно, этот показатель составляет 5368 мужчин. Подобные масштабы мобилизации наблюдаются и на востоке Украины: в Донецкой области привлекли еще 5368 человек, а в Луганской - 4650.

В оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей также фиксируют случаи принуждения к службе. По данным штаба, из этих регионов российские военные структуры мобилизовали соответственно 560 и 478 парней. Все они вынуждены воевать на стороне страны-агрессора, несмотря на отсутствие добровольного желания и явные нарушения международного гуманитарного права.

Украинские представители отмечают, что подобные действия России могут рассматриваться как военное преступление. В частности, речь идет о запрете принудительной мобилизации населения на оккупированных территориях, прямо определенного Женевскими конвенциями. Данные о масштабах привлечения людей с ВОТ и дальше уточняются, а Украина продолжает фиксировать каждый случай для дальнейшего международного реагирования.

Напомним, жители оккупированных городов Запорожской и Херсонской областей продолжают сопротивление, оставляя для россиян "послания" в виде плакатов, наклеек и лент.