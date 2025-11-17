Иллюстративное фото

Стало известно о случае отравления детей на оккупированной территории Запорожской области. Это произошло в центре Мелитополя

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews .

Отмечается, что у детей попробовали роллы. После этого они оказались в больнице, где им диагностировали "сальмонеллез". По данным журналистов, дети отравились в заведении "Verona", которое заменило популярное в оккупацию города кафе Celentano.

"У них наблюдается рвота, высокая температура, слабость, понос. Известно, что местная псевдоудачная скрывает этот позорный факт отравления детей", - говорят журналисты.

