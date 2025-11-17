18:43  17 ноября
Стало известно, как будут отключать свет 18 ноября
16:16  17 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
14:35  17 ноября
Вспышка гепатита А на Закарпатье: в туристической деревне вводят ограничения
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2025, 21:55

На оккупированных территориях Запорожья дети отравились в кафе – что известно

17 ноября 2025, 21:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Стало известно о случае отравления детей на оккупированной территории Запорожской области. Это произошло в центре Мелитополя

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews .

Отмечается, что у детей попробовали роллы. После этого они оказались в больнице, где им диагностировали "сальмонеллез". По данным журналистов, дети отравились в заведении "Verona", которое заменило популярное в оккупацию города кафе Celentano.

"У них наблюдается рвота, высокая температура, слабость, понос. Известно, что местная псевдоудачная скрывает этот позорный факт отравления детей", - говорят журналисты.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях в школах вместо традиционного звонка включают пропагандистские песни. Таким образом, россияне пытаются давить своей идеологией на детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оккупация дети Запорожская область
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Как в Украине подорожали фрукты за последнюю неделю: на что цены выросли, а на что упали
17 ноября 2025, 23:50
Как в Украине выросли цены на продукты за неделю: что подорожало больше, а что меньше
17 ноября 2025, 23:30
Командировка Умерова в США: ни о каких переговорах ни одна из сторон не знает - СМИ
17 ноября 2025, 22:55
Энергоатом потратил 210 млн грн на оккупированную Запорожскую АЭС в 2025 году
17 ноября 2025, 22:01
В Харькове 55-летний водитель троллейбуса потерял сознание и врезался в остановку: состояние пострадавшего
17 ноября 2025, 21:44
В Полтаве женщина распространяла информацию о ТЦК: как ее наказали
17 ноября 2025, 21:35
Корейские ученые изобрели новый способ обновления зубной эмали: какая стоимость
17 ноября 2025, 21:25
Подозреваемый по "делу Энергоатома" Басов обжалует решение о содержании под стражей и залог в 40 млн грн
17 ноября 2025, 21:05
В Херсонской области фермер обнаружил обломки беспилотника: взрывотехники ликвидировали опасные боеприпасы
17 ноября 2025, 20:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »