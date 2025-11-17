Фото: ОВА

Вночі 17 листопада в лікарні померла 28-річна жінка, яка постраждала під час російського обстрілу на Запоріжжя 18 серпня

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Майже три місяці лікарі боролися за її життя", – зазначив посадовець.

Таким чином внаслідок російської атаки 18 серпня загинули чотири людини.

Федоров додав, що у лікарнях залишаються 16 постраждалих. Четверо – у тяжкому стані.

Нагадаємо, 18 серпня військові РФ завдали два удари по Запоріжжю. Росіяни цілились по критичній інфраструктурі міста. Внаслідок удару горіли магазини та зупинка, пошкоджена маршрутка, житлові будинки й цех одного із підприємств міста.