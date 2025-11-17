Удар по Запоріжжю 18 серпня: у лікарні померла 28-річна жінка
Вночі 17 листопада в лікарні померла 28-річна жінка, яка постраждала під час російського обстрілу на Запоріжжя 18 серпня
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Майже три місяці лікарі боролися за її життя", – зазначив посадовець.
Таким чином внаслідок російської атаки 18 серпня загинули чотири людини.
Федоров додав, що у лікарнях залишаються 16 постраждалих. Четверо – у тяжкому стані.
Нагадаємо, 18 серпня військові РФ завдали два удари по Запоріжжю. Росіяни цілились по критичній інфраструктурі міста. Внаслідок удару горіли магазини та зупинка, пошкоджена маршрутка, житлові будинки й цех одного із підприємств міста.
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Росіяни вдарили по енергообʼєкту в Ізюмі: майже вся громада залишилась без світла
17 листопада 2025, 11:04На Миколаївщині з річки дістали тіло 18-річного юнака
17 листопада 2025, 10:56Росіяни атакували безпілотниками селище на Харківщині: є загиблий і поранений
17 листопада 2025, 10:39Міндічгейт і конспірологія замість стратегії
17 листопада 2025, 10:18На Миколаївщині легковик вилетів з дороги та перекинувся: двоє постраждалих
17 листопада 2025, 10:12Рейтинг Зеленського рекордно впав за останній тиждень
17 листопада 2025, 09:57На Чернігівщині за тиждень – 178 атак ворога, збито 114 дронів
17 листопада 2025, 09:48У Нацполіції розповіли, скільки воєнних злочинів РФ розслідують в Україні
17 листопада 2025, 09:39Ворог пошкодив об'єкт ДТЕК на Одещині: 32 тис. родин без світла
17 листопада 2025, 09:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі блоги »