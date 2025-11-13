14:39  13 ноября
13 ноября 2025, 19:55

Упорные бои: главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал, что происходит на Запорожском направлении

13 ноября 2025, 19:55
Читайте також українською мовою
Фото: ЗСУ
Читайте також
українською мовою

Главком Сырский рассказал французскому генералу о ситуации на фронте. В частности, речь шла о Запорожском направлении

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegoNews.

Главнокомандующий ВСУ провел телефонный разговор с Генштабом Вооруженных Сил Франции генералом Фабьеном Мандоном. Обсуждали ситуацию на фронте и основные потребности украинских военных.

Александр Сырский отметил, что ситуация на линии столкновения очень сложная. Одно из самых горячих направлений фронта – Гуляйпольское.

"Ситуация на линии фронта остается сложной. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Купянска, Лимана, Северска, Константиновки, Покровска, Мирнограда и Гуляйполя", - сообщил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, по данным СМИ, украинские военные сдаются в плен в Покровске, потому что удерживать позиции нереально. В городе находится более 300 российских военных. Их цель остается неизменной – выйти на северные границы Покровска и попытаться оцепить агломерацию.

