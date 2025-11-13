14:39  13 листопада
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
13 листопада 2025, 19:55

Запеклі бої: головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, що відбувається на Запорізькому напрямку

13 листопада 2025, 19:55
Фото: ЗСУ
Головком Сирський розповів французькому генералу про ситуацію на фронті. Зокрема, йшлось про Запорізький напрямок

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegoNews.

Головнокомандувач ЗСУ провів телефонну розмову з Генштабу Збройних Сил Франції генералом Фабʼєном Мандоном. Обговорювали ситуацію на фронті та основні потреби українських військових.

Олександр Сирський зазначив, що ситуація на лінії зіткнення дуже складна. Один із найгарячіших напрямків фронту – Гуляйпільський.

"Ситуація на лінії фронту залишається складною. Найзапекліші бої тривають у районах Куп’янська, Лимана, Сіверська, Костянтинівки, Покровська, Мирнограда та Гуляйполя”, – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, українські військові здаються у полон в Покровську, тому що утримувати позиції нереально. У місті наразі перебуває понад 300 російських військових. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська та спробувати оточити агломерацію.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Уряд запустив програму "Зимова підтримка": кожен українець отримає 1 000 грн
13 листопада 2025, 21:07
Розслідування викрило, що в найближчому колі президента відмивають значні державні гроші
13 листопада 2025, 20:55
В Івано-Франківську чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї після конфлікту
13 листопада 2025, 20:55
У польському потязі жінка з ножем співала гімн України й лаялася
13 листопада 2025, 20:42
У справі про розкрадання в "Енергоатомі" внесли 37 мільйонів застави за двох підозрюваних
13 листопада 2025, 20:28
На вершині воюючої України возсідають громадяни інших держав і представники інших національностей
13 листопада 2025, 19:55
Дніпропетровщина додатково отримає 40 млн грн на відновлення та безпеку прифронтових громад
13 листопада 2025, 19:52
В Україні хочуть спростити деякі правила для іноземців
13 листопада 2025, 19:49
Вирішив заробити: у Львові викрили чоловіка, який торгував наркотиками
13 листопада 2025, 19:35
