Фото: ЗСУ

Головком Сирський розповів французькому генералу про ситуацію на фронті. Зокрема, йшлось про Запорізький напрямок

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegoNews.

Головнокомандувач ЗСУ провів телефонну розмову з Генштабу Збройних Сил Франції генералом Фабʼєном Мандоном. Обговорювали ситуацію на фронті та основні потреби українських військових.

Олександр Сирський зазначив, що ситуація на лінії зіткнення дуже складна. Один із найгарячіших напрямків фронту – Гуляйпільський.

"Ситуація на лінії фронту залишається складною. Найзапекліші бої тривають у районах Куп’янська, Лимана, Сіверська, Костянтинівки, Покровська, Мирнограда та Гуляйполя”, – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, українські військові здаються у полон в Покровську, тому що утримувати позиції нереально. У місті наразі перебуває понад 300 російських військових. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська та спробувати оточити агломерацію.