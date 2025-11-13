Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1180 российских захватчиков, два танка, 11 бронемашин, 9 артиллерийских систем и 88 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 13.11.25 ориентировочно составили:

Напомним, по данным СМИ, украинские военные сдаются в плен в Покровске, потому что удерживать позиции нереально. В городе находится более 300 российских военных. Их цель остается неизменной – выйти на северные границы Покровска и попытаться оцепить агломерацию.

Ранее сообщалось, что Россия направила в Покровск и окрестные районы Донбасса около 150 тыс. военных для подготовки решающего наступательного маневра, направленного на захват всей области.