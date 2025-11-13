12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
07:43  13 листопада
Стрілянина у Києві: поліція перевіряє повідомлення про напад на жінку
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2025, 11:45

Коригував удари росіян: у Запоріжжі засудили агента РФ

13 листопада 2025, 11:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Засудили коригувальника з Запоріжжя. Відомо, що він передавав ворогу дані про склади пально-мастильних матеріалів

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що чоловік обходив прифронтове місто, відстежував геолокації баз пального, позначав їхні координати на гугл-картах та месенджером відправляв кураторові. Він також стежив за інтенсивністю руху та орієнтовною кількістю паливозаправників. Зокрема, це стосується тих, які мали військове маркування.

За допомогою даних від зрадника росіяни планували зашкодити безперебійному постачанню пального для цивільного населення та Сил оборони, що воюють на південному фронті. Затримали агента РФ влітку минулого року.

Тепер стало відомо, що за державну зраду його засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
коригувальник агент рф Запорізька область
У Дніпрі засудили коригувальника: передавав координати нафтобази
11 листопада 2025, 16:25
Шукав "легкого заробітку": на Чернігівщині засудили агента РФ, який шпигував за українськими військовими
11 листопада 2025, 14:45
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Росіяни масово мінують Херсон із дронів
13 листопада 2025, 13:29
Як росіяни, які колись разом з українцями звільняли Європу від нацизму і фашизму – самі стали фашистами?
13 листопада 2025, 13:16
Зеленський розповів, коли востаннє спілкувався з Міндічем
13 листопада 2025, 13:15
Один з водіїв був напідпитку: у Львові в ДТП травмувалися три людини
13 листопада 2025, 13:05
На Харківщині ветеранський бізнес може отримати компенсацію за придбані товари
13 листопада 2025, 12:59
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
13 листопада 2025, 12:50
Прикривався інвалідністю для перетину блокпостів: на Дніпропетровщині затримали російського агента
13 листопада 2025, 12:45
ППО збила 102 цілі: зафіксовано про влучання на 10 локаціях
13 листопада 2025, 12:28
У Херсоні затримали правоохоронця, який за гроші допомагав отримувати водійські посвідчення
13 листопада 2025, 12:25
У Києві засудили чоловіка, який у підземному переході зґвалтував 23-річну дівчину
13 листопада 2025, 12:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »