Засудили коригувальника з Запоріжжя. Відомо, що він передавав ворогу дані про склади пально-мастильних матеріалів

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що чоловік обходив прифронтове місто, відстежував геолокації баз пального, позначав їхні координати на гугл-картах та месенджером відправляв кураторові. Він також стежив за інтенсивністю руху та орієнтовною кількістю паливозаправників. Зокрема, це стосується тих, які мали військове маркування.

За допомогою даних від зрадника росіяни планували зашкодити безперебійному постачанню пального для цивільного населення та Сил оборони, що воюють на південному фронті. Затримали агента РФ влітку минулого року.

Тепер стало відомо, що за державну зраду його засудили до 15 років позбавлення волі.

