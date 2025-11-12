Пилоты из бригады "Великий Луг". Фото: "Справжнє"

Бывшие снайперы, штурмовики и пехотинцы теперь управляют боевыми FPV-дронами. 65-я отдельная механизированная бригада "Великий Луг" держит свой отрезок фронта круглосуточно, в любую погоду

"С начала полномасштабного вторжения 2022 года до настоящего времени - это совершенно разные войны. То, что мы видели когда-то в фантастических фильмах о будущем, происходит сейчас на войне. Все зависит от оператора, который теоретически может находиться на другом краю мира, и он выполняет все боевые функции", - комментирует техник 65-й отдельной механики.

Боец с позывным "Миха"

FPV-дроны помогают отслеживать врага и поражать цели. Почти все пилоты бригады умеют ремонтировать дроны: от замены плат до моторов и лап2.

Пилот "Кузя", ранее служивший в пехоте, рассказывает: "Если есть поврежденные дроны, садимся и ремонтируем в свободное время. Бывает, что невозможно восстановить…"

Ремонт дрона

Многие пилоты пришли из взводов снайперов или эвакуации раненых. "Дроны – это новая реальность фронта", – объясняет Виктор, бывший снайпер.

Оптоволоконные FPV-дроны не зависят от радиосигнала, что позволяет работать даже там, где активен РЕБ. Длина кабеля – от 10 до 40 км в зависимости от задачи.

"Наблюдение за передним краем, перекрытие линии разграничения: 24/7 в любую погоду. Чтобы враг не подошел к нашим ребятам", – говорит Владимир из бригады.

В бригаде уверены: дронов никогда не бывает слишком много. Война дронов на Запорожском фронте продолжается непрерывно – и для защитников технология стала вопросом жизни и смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия направила в Покровск и окрестные районы Донбасса около 150 тыс. военных для подготовки решающего наступательного маневра, направленного на захват всей области.

