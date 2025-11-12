14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2025, 14:50

Война дронов на Запорожском фронте: как 65 бригада держит линию

12 ноября 2025, 14:50
Читайте також українською мовою
Пилоты из бригады "Великий Луг". Фото: "Справжнє"
Читайте також
українською мовою

Бывшие снайперы, штурмовики и пехотинцы теперь управляют боевыми FPV-дронами. 65-я отдельная механизированная бригада "Великий Луг" держит свой отрезок фронта круглосуточно, в любую погоду

Об этом пишет "Справжнє", передает RegioNews.

"С начала полномасштабного вторжения 2022 года до настоящего времени - это совершенно разные войны. То, что мы видели когда-то в фантастических фильмах о будущем, происходит сейчас на войне. Все зависит от оператора, который теоретически может находиться на другом краю мира, и он выполняет все боевые функции", - комментирует техник 65-й отдельной механики.

Боец с позывным "Миха"

FPV-дроны помогают отслеживать врага и поражать цели. Почти все пилоты бригады умеют ремонтировать дроны: от замены плат до моторов и лап2.

Пилот "Кузя", ранее служивший в пехоте, рассказывает: "Если есть поврежденные дроны, садимся и ремонтируем в свободное время. Бывает, что невозможно восстановить…"

Ремонт дрона
Ремонт дрона

Многие пилоты пришли из взводов снайперов или эвакуации раненых. "Дроны – это новая реальность фронта", – объясняет Виктор, бывший снайпер.

Оптоволоконные FPV-дроны не зависят от радиосигнала, что позволяет работать даже там, где активен РЕБ. Длина кабеля – от 10 до 40 км в зависимости от задачи.

"Наблюдение за передним краем, перекрытие линии разграничения: 24/7 в любую погоду. Чтобы враг не подошел к нашим ребятам", – говорит Владимир из бригады.

В бригаде уверены: дронов никогда не бывает слишком много. Война дронов на Запорожском фронте продолжается непрерывно – и для защитников технология стала вопросом жизни и смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия направила в Покровск и окрестные районы Донбасса около 150 тыс. военных для подготовки решающего наступательного маневра, направленного на захват всей области.

Читайте также: Фронт трещит по швам

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Запорожская область фронт оператор дронов Силы оборони дроны 65-я бригада
Россияне атаковали FPV-дроном Гуляйполе на Запорожье: есть раненый
12 ноября 2025, 11:36
Силы ПВО обезвредили 90 российских дронов, которые ночью атаковали Украину
12 ноября 2025, 08:57
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Из-за ударов РФ без света остались более 27 тысяч потребителей в трех областях - Минэнерго
12 ноября 2025, 15:59
Зеленский прокомментировал коррупционный скандал с министрами юстиции и энергетики
12 ноября 2025, 15:55
Бурые медведи Карпат попали в фотоловушку: снимки из Ужанского нацпарка
12 ноября 2025, 15:53
В Кривом Роге мужчина украл карточку с выплатами за погибшего военного и "баловал себя" покупками
12 ноября 2025, 15:45
Суд взял под стражу Миронюка по делу о коррупции в Энергоатоме
12 ноября 2025, 15:44
Суд отправил фигуранта коррупционного дела по Энергоатому Басова под стражу
12 ноября 2025, 15:31
История с "пленками Миндича" – о том, как вовремя принимать политические решения
12 ноября 2025, 15:06
В военной части на Киевщине разоблачили хищение продуктов более чем на 3 млн грн
12 ноября 2025, 14:37
Во Франковске расклеили листовки против трудовых мигрантов
12 ноября 2025, 14:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Все блоги »