12 листопада 2025, 14:50

Війна дронів на Запорізькому фронті: як 65-та бригада тримає лінію

12 листопада 2025, 14:50
Пілоти з бригади "Великий Луг". Фото: "Справжнє"
Колишні снайпери, штурмовики та піхотинці тепер керують бойовими FPV-дронами. 65-та окрема механізована бригада "Великий Луг" тримає свій відтинок фронту цілодобово, за будь-якої погоди

Про це пише "Справжнє", передає RegioNews.

"З початку повномасштабного вторгнення 2022 року до тепер – це абсолютно різні війни. Те, що ми бачили колись у фантастичних фільмах про майбутнє, відбувається зараз на війні. Усе залежить від оператора, який теоретично може перебувати на іншому краю світу, і він виконує всі бойові функції", – коментує технік 65-ї окремої механізованої бригади з позивним "Міха".

Боєць із позивним "Міха"

FPV-дрони допомагають відстежувати ворога та уражати цілі. Майже всі пілоти бригади вміють ремонтувати дрони: від заміни плат до моторів та "лап2.

Пілот "Кузя", який раніше служив у піхоті, розповідає: "Якщо є пошкоджені дрони, сідаємо і ремонтуємо у вільний час. Буває, що неможливо відновити…"

Ремонт дрона
Ремонт дрона

Багато пілотів прийшли зі взводів снайперів чи евакуації поранених. "Дрони – це нова реальність фронту", – пояснює Віктор, колишній снайпер.

Оптоволоконні FPV-дрони не залежать від радіосигналу, що дозволяє працювати навіть там, де активний РЕБ. Довжина кабелю – від 10 до 40 км залежно від задачі.

"Спостереження за переднім краєм, перекриття лінії розмежування: 24/7 за будь-якої погоди. Щоб ворог не підійшов до наших хлопців", – каже Володимир із бригади.

У бригаді впевнені: дронів ніколи не буває забагато. Війна дронів на Запорізькому фронті триває безперервно – і для захисників технологія стала питанням життя й смерті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія направила до Покровська та навколишніх районів Донеччини близько 150 тис. військових для підготовки вирішального наступального маневру, спрямованого на захоплення всієї області.

Читайте також: Фронт тріщить по швах

війна Запорізька область фронт оператор дронів Сили оборони дрони 65-та бригада
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
