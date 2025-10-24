08:29  24 октября
Россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии и FPV-дронами
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
Мария Берлинская украинский военный волонтер и защитник прав женщин info@regionews.ua
24 октября 2025, 10:50

Фронт трещит по швам

24 октября 2025, 10:50
Фронт продвигается быстро. К Запорожью, к Днепру, у другим городам
Фронт продвигается быстро. К Запорожью, к Днепру, у другим городам
иллюстративное фото: из открытых источников
Российская пехота через наши прореженные порядки врывается глубоко в тыл, на десятки километров. Прорежены потому что у нас на километр фронта иногда 4-7 пехотинцев. Реально ли одному человеку контролировать 150-200 метров?

Когда россияне малыми группами заходят за спины – они остаются, скапливаются и затем атакуют.

Kill зона от дронов достигает 30-35 км.

Но обо всем этом почему-то мало новостей.

Если хотите увидеть своими глазами – просто посмотрите карту Deep State в динамике, за несколько месяцев.

Сразу становится очевидно, как быстро двигаются россияне. Наши удерживают фронт всеми сверхчеловеческими силами, на морально-волевых. Но силы неравные, россияне давят массой.

На каждый наш вложенный доллар в дроны – они противопоставляют уже 50-70. На каждого нашего пехотинца – их как минимум 5-7.

Людей не хватает катастрофически. Россияне медленно, грузно, с пробуксовками, с огромными потерями, но каждый день идут вперед.

Помогайте армии. Нон стоп. Чтобы не потерять Покровск, Павлоград, Вольнянск, а также Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков.

Если мы расслабимся, как умеем – эти города вполне можно потерять.

Спросите себя по честному, что вы совершили за 44 месяца вторжения, чтобы ваш дом не отобрали? Точно достаточно? Тогда вы счастливый человек.

А все мы смотрим на карту и включаемся еще больше.

Если вы ждали знак – это он.

