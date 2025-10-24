Фронт трещит по швам
Российская пехота через наши прореженные порядки врывается глубоко в тыл, на десятки километров. Прорежены потому что у нас на километр фронта иногда 4-7 пехотинцев. Реально ли одному человеку контролировать 150-200 метров?
Когда россияне малыми группами заходят за спины – они остаются, скапливаются и затем атакуют.
Kill зона от дронов достигает 30-35 км.
Но обо всем этом почему-то мало новостей.
Если хотите увидеть своими глазами – просто посмотрите карту Deep State в динамике, за несколько месяцев.
Сразу становится очевидно, как быстро двигаются россияне. Наши удерживают фронт всеми сверхчеловеческими силами, на морально-волевых. Но силы неравные, россияне давят массой.
На каждый наш вложенный доллар в дроны – они противопоставляют уже 50-70. На каждого нашего пехотинца – их как минимум 5-7.
Людей не хватает катастрофически. Россияне медленно, грузно, с пробуксовками, с огромными потерями, но каждый день идут вперед.
Помогайте армии. Нон стоп. Чтобы не потерять Покровск, Павлоград, Вольнянск, а также Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков.
Если мы расслабимся, как умеем – эти города вполне можно потерять.
Спросите себя по честному, что вы совершили за 44 месяца вторжения, чтобы ваш дом не отобрали? Точно достаточно? Тогда вы счастливый человек.
А все мы смотрим на карту и включаемся еще больше.
Если вы ждали знак – это он.