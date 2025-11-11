В Скадовске россияне под дулом автомата отбирают автомобили жителей – АТЕШ

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области зафиксированы случаи, когда российские военные применяют силу для захвата автомобилей у местных жителей

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает RegioNews.

"Военнослужащие Росгвардии (свидетели описывают, что у них кавказская внешность), преследуют местных и отбирают машины под дулом автомата", – говорится в сообщении.

Тех, кто пытается противиться или выражать свою позицию, оккупанты забирают в неизвестном направлении. После возвращения у некоторых людей обнаруживают телесные повреждения.

Местные жители боятся выходить из дома, прячут ключи и документы, опасаясь новых облав.

Напомним, на оккупированном Запорожье россияне готовят "зачистку" партизан. Под этим поводом будет производиться проверка документов, которая нередко сопровождается насилием в отношении местного населения. После массовых репрессий в Мариуполе и Донецке российские силовики готовятся к подобным действиям в Бердянске и в других населенных пунктах Запорожской области.