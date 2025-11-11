18:44  11 листопада
11 листопада 2025, 17:35

Спалений прапор РФ та українські символи: партизани на окупованому Запоріжжі нагадують росіянам про спротив

11 листопада 2025, 17:35
Скриншот: t.me/yellowribbon_ua
Жителі окупованих територій продовжують різними способами нагадувати росіянам, що їм там не раді. На цей раз партизани показали кадри з окупованих населених пунктів Запорізької області

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Акцію провели активісти руху "Жовта стрічка". Понад 50 жовтих стрічок, наліпок і плакатів з'явилось у людних місцях тимчасово захопленого Мелітополя. Зокрема, біля Кам’яної могили, пам’ятника Остапу Бендеру й у центрі міста.

Також активісти зірвали російський прапор з будинку, де проживали окупанти, і спалили його. Тим самим місцеві жителі нагадують: попри окупацію це українське місто.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях в школах замість традиційного дзвінка вмикають пропагандистські пісні. Таким чином, росіяни намагаються тиснути своєю ідеологією на дітей.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
