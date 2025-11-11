Спалений прапор РФ та українські символи: партизани на окупованому Запоріжжі нагадують росіянам про спротив

Скриншот: t.me/yellowribbon_ua

Жителі окупованих територій продовжують різними способами нагадувати росіянам, що їм там не раді. На цей раз партизани показали кадри з окупованих населених пунктів Запорізької області

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Акцію провели активісти руху "Жовта стрічка". Понад 50 жовтих стрічок, наліпок і плакатів з'явилось у людних місцях тимчасово захопленого Мелітополя. Зокрема, біля Кам’яної могили, пам’ятника Остапу Бендеру й у центрі міста.

Також активісти зірвали російський прапор з будинку, де проживали окупанти, і спалили його. Тим самим місцеві жителі нагадують: попри окупацію це українське місто.

