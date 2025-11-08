17:51  07 ноября
В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
08 ноября 2025, 19:30

В Запорожском направлении россияне отдают своих в рабство своих же солдат, которые не хотят идти в штурмы

08 ноября 2025, 19:30
Иллюстративное фото
Российские командиры "продают" своих же солдат в рабство. Владельцами этих "рабов" становятся местные "князьки". То есть коллаборанты

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Как рассказали представители движения сопротивления "Атеш", российские командиры из 1152 мотострелкового полка РФ устроили торговлю людьми. Они продают местным коллаборантам в качестве рабов тех своих солдат, которые не хотят идти в штурмы.

По данным партизан, вместо законного оформления отказа или направления в дисциплинарные части, военных записывают в "пропавшие без вести". Впоследствии этих русских солдат задерживают и отправляют на безвозмездные работы в тылу. К примеру, строительство на оккупированных территориях.

Известно, что за каждого такого раба командиры получают от коллаборантов деньги.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях в школах вместо традиционного звонка включают пропагандистские песни. Таким образом, россияне пытаются давить своей идеологией на детей.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
