Иллюстративное фото

Российские командиры "продают" своих же солдат в рабство. Владельцами этих "рабов" становятся местные "князьки". То есть коллаборанты

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Как рассказали представители движения сопротивления "Атеш", российские командиры из 1152 мотострелкового полка РФ устроили торговлю людьми. Они продают местным коллаборантам в качестве рабов тех своих солдат, которые не хотят идти в штурмы.

По данным партизан, вместо законного оформления отказа или направления в дисциплинарные части, военных записывают в "пропавшие без вести". Впоследствии этих русских солдат задерживают и отправляют на безвозмездные работы в тылу. К примеру, строительство на оккупированных территориях.

Известно, что за каждого такого раба командиры получают от коллаборантов деньги.

