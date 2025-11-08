Ілюстративне фото

Російські командири "продають" своїх же солдатів у рабство. Власниками цих "рабів" стають місцеві "князькі". Тобто, колаборанти

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Як розповіли представники руху опору "Атеш", російські командири з 1152-го мотострілецького полку РФ влаштували торгівлю людьми. Вони продають місцевим колаборантів як рабів тих своїх солдатів, які не хочуть йти у штурми.

За даними партизанів, замість законного оформлення відмови або направлення до дисциплінарних частин, військових записують у "зниклі безвісти". Згодом цих російських солдатів затримують і відправляють на безоплатні роботи в тилу. Наприклад, будівництво на окупованих територіях.

Відомо, що за кожного такого "раба" командири отримують від колаборантів гроші.

