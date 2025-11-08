17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
08 листопада 2025, 19:30

На Запорізькому напрямку росіяни віддають своїх у рабство своїх же солдатів, які не хочуть йти у штурми

08 листопада 2025, 19:30
Ілюстративне фото
Російські командири "продають" своїх же солдатів у рабство. Власниками цих "рабів" стають місцеві "князькі". Тобто, колаборанти

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Як розповіли представники руху опору "Атеш", російські командири з 1152-го мотострілецького полку РФ влаштували торгівлю людьми. Вони продають місцевим колаборантів як рабів тих своїх солдатів, які не хочуть йти у штурми.

За даними партизанів, замість законного оформлення відмови або направлення до дисциплінарних частин, військових записують у "зниклі безвісти". Згодом цих російських солдатів затримують і відправляють на безоплатні роботи в тилу. Наприклад, будівництво на окупованих територіях.

Відомо, що за кожного такого "раба" командири отримують від колаборантів гроші.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях в школах замість традиційного дзвінка вмикають пропагандистські пісні. Таким чином, росіяни намагаються тиснути своєю ідеологією на дітей.

окупація Запорізький напрямок Запорізька область окупанти
