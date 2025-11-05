17:35  05 листопада
Анджеліна Джолі їздила до Миколаївського ТЦК, щоб звільнити свого охоронця – ЗМІ
15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 16:55

На окупованій території Запорізької області люди показали нові символи спротиву

05 листопада 2025, 16:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Жителі окупованих регіонів продовжують спротив. Зокрема, залишають для окупантів "послання"

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Жителі окупованих міст та населених пунктах у Запорізькій та Херсонській областях продемонстрували нові символи спротиву. Це, зокрема, плакати, наліпки, стрічки. Вони з'являються в Мелітополі, Новій Каховці та Генічеську.

При цьому учасники руху спротиву зменшують наклади російських газет у тимчасово окупованих містах Запорізької та Херсонської областей.

"Генічеськ, Нова Каховка та Мелітополь – це Україна", – зазначили у "Жовтій стрічці".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях в школах замість традиційного дзвінка вмикають пропагандистські пісні. Таким чином, росіяни намагаються тиснути своєю ідеологією на дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупація окупанти
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Анджеліна Джолі в Херсоні: акторка не визволяла охоронця, а попросилась у вбиральню в ТЦК - ЗМІ
05 листопада 2025, 20:00
Дитині з Івано-Франківська зробили надскладну операцію, яку визнали найкращою у світі
05 листопада 2025, 19:55
"Ми дружимо сім'ями": дружина Віталія Козловського відреагувала на поцілунок її чоловіка з Могилевською
05 листопада 2025, 19:50
На Житомирщині чоловік крав з церкви: його можуть відправити під варту
05 листопада 2025, 18:50
Російський порт Туапсе зупинив експорт палива після атак українських дронів – Reuters
05 листопада 2025, 18:41
Стратегічний "щит" Дніпропетровщини: ЗСУ тримають Покровсько-Мирноградську агломерацію, стримуючи ворога
05 листопада 2025, 18:22
Путін перейшов в контратаку до Трампа: що це означає
05 листопада 2025, 18:20
Охоронця Анджеліни Джолі дійсно забрали у ТЦК і хотіли мобілізувати
05 листопада 2025, 18:12
Розкрадання на суднах та катерах на мільйони гривень: в Україні викрили схему, де державні судна віддавали за безцінь
05 листопада 2025, 17:55
Стало відомо, скільки людей досі залишаються у Костянтинівці на Донеччині
05 листопада 2025, 17:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »