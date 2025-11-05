Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Жителі окупованих міст та населених пунктах у Запорізькій та Херсонській областях продемонстрували нові символи спротиву. Це, зокрема, плакати, наліпки, стрічки. Вони з'являються в Мелітополі, Новій Каховці та Генічеську.

При цьому учасники руху спротиву зменшують наклади російських газет у тимчасово окупованих містах Запорізької та Херсонської областей.

"Генічеськ, Нова Каховка та Мелітополь – це Україна", – зазначили у "Жовтій стрічці".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях в школах замість традиційного дзвінка вмикають пропагандистські пісні. Таким чином, росіяни намагаються тиснути своєю ідеологією на дітей.