На окупованій території Запорізької області люди показали нові символи спротиву
Жителі окупованих регіонів продовжують спротив. Зокрема, залишають для окупантів "послання"
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Жителі окупованих міст та населених пунктах у Запорізькій та Херсонській областях продемонстрували нові символи спротиву. Це, зокрема, плакати, наліпки, стрічки. Вони з'являються в Мелітополі, Новій Каховці та Генічеську.
При цьому учасники руху спротиву зменшують наклади російських газет у тимчасово окупованих містах Запорізької та Херсонської областей.
"Генічеськ, Нова Каховка та Мелітополь – це Україна", – зазначили у "Жовтій стрічці".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях в школах замість традиційного дзвінка вмикають пропагандистські пісні. Таким чином, росіяни намагаються тиснути своєю ідеологією на дітей.