На Запоріжжі окупанти карають українців за критику та спілкування з рідними
Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях Запорізької області посилили репресії проти місцевих жителів
Про це пише "Справжнє" із посиланням на правозахисника, директора ГО "Інститут стратегічних досліджень і безпеки" Павла Лисянського, передає RegioNews.
За його словами, окупаційна влада карає мешканців за будь-які прояви зв'язку з Україною або критику дій російських чиновників.
"Критикував – ворог, перевів гроші рідним – злочинець", – так правозахисник описує логіку російських "судів".
Серед відомих випадків:
- жителя Бердянська засудили до 14 років за "листування з українцями";
- мешканця Мелітополя – до 10 років за пост із критикою окупаційної адміністрації;
- 19-річного хлопця – до 8 років за коментар у соцмережі;
- Володимира Шила, 61 рік – до 15 років за переказ грошей родичам (окупанти вважають це "допомогою ЗСУ");
- Руслана Лаврика, 55 років – до 16 років за спілкування з українськими контактами;
- жителя колишнього Чернігівського району – до 9 років за критику "влади";
- 65-річну мешканку Мелітополя – до 6 років за "конфлікт з адміністрацією";
- 22-річну жительку Бердянська – до 7 років за суперечку з окупаційним чиновником;
- трьох чоловіків із Мелітополя – до 10–12 років за "непідкорення владі".
Лисянський зазначає, що такими вироками загарбники не лише залякують населення, а й прагнуть заволодіти майном засуджених українців.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни посилили перевірки та обшуки. Зокрема, тиснуть на місцевих жителів за донати ЗСУ або критичні дописи в соцмережах.