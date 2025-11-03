На Запоріжжі окупанти карають українців за критику та спілкування з рідними

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях Запорізької області посилили репресії проти місцевих жителів

Про це пише "Справжнє" із посиланням на правозахисника, директора ГО "Інститут стратегічних досліджень і безпеки" Павла Лисянського, передає RegioNews.

За його словами, окупаційна влада карає мешканців за будь-які прояви зв'язку з Україною або критику дій російських чиновників.

"Критикував – ворог, перевів гроші рідним – злочинець", – так правозахисник описує логіку російських "судів".

Серед відомих випадків:

жителя Бердянська засудили до 14 років за "листування з українцями";

мешканця Мелітополя – до 10 років за пост із критикою окупаційної адміністрації;

19-річного хлопця – до 8 років за коментар у соцмережі;

Володимира Шила, 61 рік – до 15 років за переказ грошей родичам (окупанти вважають це "допомогою ЗСУ");

Руслана Лаврика, 55 років – до 16 років за спілкування з українськими контактами;

жителя колишнього Чернігівського району – до 9 років за критику "влади";

65-річну мешканку Мелітополя – до 6 років за "конфлікт з адміністрацією";

22-річну жительку Бердянська – до 7 років за суперечку з окупаційним чиновником;

трьох чоловіків із Мелітополя – до 10–12 років за "непідкорення владі".

Лисянський зазначає, що такими вироками загарбники не лише залякують населення, а й прагнуть заволодіти майном засуджених українців.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни посилили перевірки та обшуки. Зокрема, тиснуть на місцевих жителів за донати ЗСУ або критичні дописи в соцмережах.