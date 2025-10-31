На Запоріжжі викрили "чорних" лісорубів: вирубали 160 дерев у лісосмугах

Фото: поліція

Поліція викрила трьох чоловіків, які в Комишуваській громаді незаконно вирубували дерева в полезахисних смугах і продавали деревину місцевим жителям

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Незаконний "бізнес" організував 29-річний чоловік та залучив двох знайомих. Впродовж квітня 2025 року спільники вирубали 160 дерев різних порід. Використовуючи бензопили, фігуранти спилювали дерева у полезахисних смугах та вивозили до домоволодіння організатора. Там деревину розпилювали, сортували та готували до продажу.

Екологічні збитки оцінили становлять понад 830 тис. грн. Поліцейські задокументували схему та повідомили фігурантам про підозру.

Чоловікам інкримінують ч.ч. 2, 4 ст. 246 ККУ (незаконна порубка, перевезення, зберігання чи збут лісу). Їм загрожує до 7 років вʼязниці.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині судитимуть працівників "Ліси України", які намагались заволодіти дубами вартістю майже 7 млн грн. Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.