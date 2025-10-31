09:50  31 жовтня
31 жовтня 2025, 09:57

На Запоріжжі викрили "чорних" лісорубів: збитки – понад 830 тис. грн

31 жовтня 2025, 09:57
Фото: поліція
Поліція викрила трьох чоловіків, які в Комишуваській громаді незаконно вирубували дерева в полезахисних смугах і продавали деревину місцевим жителям

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Незаконний "бізнес" організував 29-річний чоловік та залучив двох знайомих. Впродовж квітня 2025 року спільники вирубали 160 дерев різних порід. Використовуючи бензопили, фігуранти спилювали дерева у полезахисних смугах та вивозили до домоволодіння організатора. Там деревину розпилювали, сортували та готували до продажу.

На Запоріжжі викрили "чорних" лісорубів: збитки – понад 830 тис. грн

Екологічні збитки оцінили становлять понад 830 тис. грн. Поліцейські задокументували схему та повідомили фігурантам про підозру.

Чоловікам інкримінують ч.ч. 2, 4 ст. 246 ККУ (незаконна порубка, перевезення, зберігання чи збут лісу). Їм загрожує до 7 років вʼязниці.

На Запоріжжі викрили "чорних" лісорубів: вирубали 160 дерев у лісосмугах

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині судитимуть працівників "Ліси України", які намагались заволодіти дубами вартістю майже 7 млн грн. Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.

31 жовтня 2025
