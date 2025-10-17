В Житомирской области будут судить работников "Леса Украины", которые пытались завладеть дубами стоимостью почти 7 млн грн

иллюстративное фото: из открытых источников

По материалам ДБР будут судить трех работников «Леса Украины», которые пытались завладеть дубами стоимостью почти 7 млн гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов фигуранты занизили объемы деловой древесины породы дуб, а также занизили степень толщины деревьев и их техническую пригодность в вверенном им лесохозяйстве.

Как отмечается, это привело к наличию неучтенного круглого леса стоимостью примерно 6,8 млн грн, которую должностные лица планировали присвоить.

"Фигурантам инкриминировано совершение незаконченного покушения на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины) и готовка к завладению чужим имуществом, предварительным сговором группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 УК Украины)", – говорится в сообщении.

За совершенное злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Житомирской области мужчины нарубили дров на 750 тыс. грн. Им инкриминируют перевозку и сбыт незаконно срубленных деревьев, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).