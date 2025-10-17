11:54  17 октября
Умер украинско-американский писатель Юрий Тарнавский
11:22  17 октября
СБУ сорвала теракт в Днепре: женщина пыталась взорвать автомобиль полицейского
09:41  17 октября
Не заметил на дороге: в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных
UA | RU
UA | RU
17 октября 2025, 14:39

В Житомирской области будут судить работников "Леса Украины", которые пытались завладеть дубами стоимостью почти 7 млн грн

17 октября 2025, 14:39
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По материалам ДБР будут судить трех работников «Леса Украины», которые пытались завладеть дубами стоимостью почти 7 млн гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов фигуранты занизили объемы деловой древесины породы дуб, а также занизили степень толщины деревьев и их техническую пригодность в вверенном им лесохозяйстве.

Как отмечается, это привело к наличию неучтенного круглого леса стоимостью примерно 6,8 млн грн, которую должностные лица планировали присвоить.

"Фигурантам инкриминировано совершение незаконченного покушения на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины) и готовка к завладению чужим имуществом, предварительным сговором группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 УК Украины)", – говорится в сообщении.

За совершенное злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Житомирской области мужчины нарубили дров на 750 тыс. грн. Им инкриминируют перевозку и сбыт незаконно срубленных деревьев, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Леса Украины Житомирская область лес деревья ГБР
В Житомирской области 55-летний мужчина присвоил 700 тысяч гривен на ремонте котельных
15 октября 2025, 20:20
Смертельное ДТП в Житомирской области: погибли два человека
15 октября 2025, 17:45
На Житомирщине пропал без вести 12-летний мальчик
10 октября 2025, 21:19
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Переименование сквера в Чернигове в честь Трампа сочли незаконным
17 октября 2025, 16:13
"Решить вопрос по ТЦК" за 8,5 тысячи долларов: в Киевской области разоблачили дельца
17 октября 2025, 15:50
Известного украинского певца номинировали на престижную международную премию
17 октября 2025, 15:48
Аграрии из Харьковщины и других регионов могут получить компенсацию на реконструкцию и строительство мелиоративных систем
17 октября 2025, 15:35
В Харьковской области можно получить грант на собственный бизнес: кто может подать заявку
17 октября 2025, 15:12
Наценка более чем на 20 миллионов: в Киеве будут судить одного из начальников управления "Киевтелесервиса"
17 октября 2025, 14:47
На Закарпатье пограничник переправлял в Румынию сигареты и мужчин
17 октября 2025, 13:50
Харьковские аграрии могут получить компенсацию на реконструкцию и строительство мелиоративных систем
17 октября 2025, 13:35
Жителю Тернопольщины грозит лишение свободы за совершение домашнего насилия в отношении матери
17 октября 2025, 13:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »