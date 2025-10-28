15:29  28 октября
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка
Синоптикиня предупредила о переменной погоде с дождями и ветром
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
28 октября 2025, 20:16

В Запорожской области взорвали поезд окупантов

28 октября 2025, 20:16
фото: Шо на фронте?
26 октября была совершена диверсия на железнодорожных путях в районе временно оккупированного населенного пункта Стульнево в Бердянском районе Запорожской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал Шо на фронте?

Как отмечается, во время движения поезда был совершен подрыв железнодорожных путей, в результате чего локомотив, 10 вагонов и платформа прикрытия сошли с путей.

Работа железнодорожного участка приостановлена.

Напомним, ранее на временно оккупированных территориях Запорожской области был зафиксирован дефицит горючего на автозаправочных станциях. Это подтвердили оккупационные власти.

