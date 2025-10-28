В Запорожской области взорвали поезд окупантов
26 октября была совершена диверсия на железнодорожных путях в районе временно оккупированного населенного пункта Стульнево в Бердянском районе Запорожской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал Шо на фронте?
Как отмечается, во время движения поезда был совершен подрыв железнодорожных путей, в результате чего локомотив, 10 вагонов и платформа прикрытия сошли с путей.
Работа железнодорожного участка приостановлена.
Напомним, ранее на временно оккупированных территориях Запорожской области был зафиксирован дефицит горючего на автозаправочных станциях. Это подтвердили оккупационные власти.
