15:29  28 жовтня
У Хмельницькому пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку
15:14  28 жовтня
Синоптикиня попередила про мінливу погоду із дощами та вітром
14:57  28 жовтня
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
28 жовтня 2025, 20:16

У Запорізькій області підірвали потяг окупантів

28 жовтня 2025, 20:16
фото: Шо на фронті?
26 жовтня було скоєно диверсію на залізничних коліях в районі тимчасово окупованого населеного пункту Стульневе в Бердянському районі Запорізької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Шо на фронті?

Як зазначається, під час руху поїзда було здійснено підрив залізничних колій, внаслідок чого локомотив, 10 вагонів і платформа прикриття зійшли з колій.

Робота залізничної ділянки призупинена.

Нагадаємо, раніше на тимчасово окупованих територіях Запорізької області зафіксували дефіцит пального на автозаправних станціях. Це підтвердила окупаційна влада.

У Запоріжжі загорівся житловий будинок: загинула людина
28 жовтня 2025, 14:35
Росіяни скинули авіабомбу на селище на Запоріжжі: постраждали люди
28 жовтня 2025, 13:36
На Запоріжжі замкомбата збагатився на махінаціях з "бойовими" виплатами
28 жовтня 2025, 08:26
Труханову вручили підозру просто на парковці: СБУ підтвердила, що ексмер Одеси має російське громадянство, — ЗМІ
28 жовтня 2025, 21:46
У ЄС повідомили, скільки українців перебувають під тимчасовим захистом
28 жовтня 2025, 21:40
FPV-дрони, барикади і десятки жертв: у Бразилії спалахнула війна між урядом і наркокартелями
28 жовтня 2025, 21:35
Україна оголосила про підозру Кіркорову: що відомо і що йому загрожує
28 жовтня 2025, 21:30
У Росії повідомляють про вбивство воєнкора та пропагандиста Позднякова, — ЗМІ
28 жовтня 2025, 20:58
У Польщі 13-річний українець проїхав 30 км на велосипеді, щоб зустрітися з подругою з інтернету: його зупинила поліція
28 жовтня 2025, 20:53
На Харківщині запрацював Офіс податкових консультантів
28 жовтня 2025, 20:49
Білорусь готує розгортання нового ЗРК "Орешник": комплекс мають поставити на бойове чергування в грудні
28 жовтня 2025, 20:13
"Екшн" на Дарницькій площі: чоловік у стилі "Рембо" розніс авто та влаштував бійку просто посеред дороги, — соцмережі
28 жовтня 2025, 19:55
