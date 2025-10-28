У Запорізькій області підірвали потяг окупантів

фото: Шо на фронті?

26 жовтня було скоєно диверсію на залізничних коліях в районі тимчасово окупованого населеного пункту Стульневе в Бердянському районі Запорізької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Шо на фронті?

Як зазначається, під час руху поїзда було здійснено підрив залізничних колій, внаслідок чого локомотив, 10 вагонів і платформа прикриття зійшли з колій.

Робота залізничної ділянки призупинена.

Нагадаємо, раніше на тимчасово окупованих територіях Запорізької області зафіксували дефіцит пального на автозаправних станціях. Це підтвердила окупаційна влада.