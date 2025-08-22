Иллюстративное фото

На временно оккупированных территориях Запорожской области был зафиксирован дефицит горючего на автозаправочных станциях. Это подтверждают оккупационные власти

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Псевдогубернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что нехватка горючего связана с высоким уровнем использования бензина, восстановительными работами на российских нефтеперерабатывающих заводах, а также проблемами с логистикой.

Оккупанты также жалуются, что транспортировка осложняется якобы из-за угрозы украинских ударов по поездам с топливом. Балицкий добавил, что дефицит горючего на АЗС планируется преодолеть в первой декаде сентября. Тем временем в РФ действует полный запрет на экспорт бензина за границу.

Напомним, на временно оккупированных территориях также фиксируют критическую нехватку воды. Во многих населённых пунктах вода в кранах сведена к минимуму или отсутствует полностью. Поэтому отопительный сезон в этих населенных пунктах под угрозой.