В Запорожье загорелся жилой дом: погиб человек
Пожар произошел 27 октября в жилом доме в одном из районов города. К сожалению, на месте инцидента нашли тело человека
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
По словам спасателей, пожар произошел около 20:50. Там загорелась комната на площади около девяти квадратных метров. Во время тушения пламени обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Специалисты будут устанавливать личность погибшего.
Пожар был ликвидирован. Правоохранители проводят расследование.
Напомним, ранее в Лозоватской общине Криворожского района Днепропетровской области загорелся одноэтажный жилой дом . Погиб мужчина.
На Прикарпатье во время пожара погиб ребенокВсе новости »
28 октября 2025, 07:56К ликвидации пожаров в Киеве привлекли авиацию и беспилотники
25 октября 2025, 10:53Черный дым над Крещатиком: возле КГГА подожгли шины
23 октября 2025, 11:50
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Мать оставила детей одних: в Николаеве погибли мальчик и девочка
28 октября 2025, 15:01В Украине появится "черный список" банковских клиентов: кого внесут и какие будут ограничения
28 октября 2025, 15:00В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
28 октября 2025, 14:57Во Львовской области 13-летний водитель попал в ДТП: пострадал и он, и его 11-летний пассажир
28 октября 2025, 14:55Мэр Виталий Кличко сообщил дату начала отопительного сезона в Киеве
28 октября 2025, 14:38Победитель школьных олимпиад по химии создал нарколабораторию в Виннице
28 октября 2025, 14:35Смерть мобилизованного Романа Сопина в ТЦК Киева: адвокат обнародовал заключение судмедэкспертизы
28 октября 2025, 14:21Украли украинское зерно: СБУ сообщила о подозрении замминистра РФ
28 октября 2025, 14:14Во Львовской области остановили канал контрабанды наркотиков из Польши: изъято 27 кг на 42 млн грн
28 октября 2025, 13:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все блоги »