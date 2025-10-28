Фото: ГБР

Сотрудники ГБР разоблачили заместителя командира одного из батальонов в Запорожье, который организовал схему фальшивых "боевых" выплат бойцам и за полгода обогатился более чем на 1 млн грн

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Чиновник забирал у подчиненных 70% денег, незаконно начисленных по сфальсифицированным рапортам.

По данным следствия, замкомбата, ответственный за психологическую поддержку личного состава, заставил подчиненного офицера подавать поддельные рапорты о якобы участии трех военнослужащих в боевых действиях. Каждому из них ежемесячно насчитывалось по 100 тыс. грн, из которых 70 тыс. они отдавали организатору сделки.

Схема действовала с ноября 2024 по апрель 2025 года. За это время государство выплатило 1,56 млн грн за фальшивое "боевое" участие, из которых более 1 млн грн замкомбата присвоил наличными.

Фигуранту сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

