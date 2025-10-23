Иллюстративное фото

В Запорожье признали виновным мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Трагедия произошла летом 2023 года. Тогда двое приятелей после того, как вышли из тюрьмы, арендовали квартиру в Хортицком районе города. Во время застолья с алкоголем между ними произошла ссора. Тогда обвиняемый схватил кухонный нож и нанес потерпевшему три удара в живот. От полученных ранений мужчина скончался.

На суде обвиняемый свою вину не признал. Однако у суда было достаточно доказательств. Его признали виновным и назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.

