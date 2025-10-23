16:09  23 октября
14 лет тюрьмы получил агент РФ, готовивший убийства общественных активистов в Одессе
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
23 октября 2025, 17:40

Схватил нож и напал: в Запорожье мужчина жестоко убил товарища во время застолья

23 октября 2025, 17:40
Иллюстративное фото
В Запорожье признали виновным мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Трагедия произошла летом 2023 года. Тогда двое приятелей после того, как вышли из тюрьмы, арендовали квартиру в Хортицком районе города. Во время застолья с алкоголем между ними произошла ссора. Тогда обвиняемый схватил кухонный нож и нанес потерпевшему три удара в живот. От полученных ранений мужчина скончался.

На суде обвиняемый свою вину не признал. Однако у суда было достаточно доказательств. Его признали виновным и назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Напомним о шокирующем случае в Криворожском районе, 29-летний мужчина убил женщину и пытался скрыть преступление в колодце.

убийство суд Запорожская область
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
