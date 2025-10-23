09:26  23 октября
В Киеве вражеский "шахед" застрял в балконе многоэтажки
08:24  23 октября
Во Львовской области будут судить мужчину за дерзкое ограбление АЗС
00:30  23 октября
Вызвали скорую: певица Lida Lee попала в жесткое ДТП на съемках
UA | RU
UA | RU
23 октября 2025, 08:56

Избили знакомого до смерти: в Хмельницком суд вынес приговор двум молодым людям

23 октября 2025, 08:56
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Хмельницком суд признал виновными двух молодых мужчин, которые в феврале этого года жестоко избили 45-летнего мужчину, от полученных травм тот впоследствии скончался

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 10 февраля в одном из частных домов микрорайона Дубово. Двое местных жителей – 20 и 22 лет – пришли в гости к знакомому. Во время застолья между ними возник конфликт, переросший в драку. Злоумышленники жестоко избили хозяина и оставили его, не оказав помощь.

Свидетелем происшествия стал третий гость, вызвавший полицию и скорую. Пострадавшего госпитализировали, но через две недели он умер в больнице.

Полицейские оперативно задержали нападавших. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы каждому.

Кроме того, осужденные должны выплатить родным погибшего более 520 тысяч гривен морального и материального ущерба.

Напомним, в Одесской области суд приговорил к 10 годам лишения свободы 24-летнего мужчину, который во время ссоры убил женщину, которая опекала его, как родного сына. Эксперты установили, что смерть наступила в результате многочисленных переломов черепа, челюстей, повреждений мозга, грудной клетки и живота, а также массивной кровопотери.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область суд убийство Избиение решение мужчина молодежь
На Днепропетровщине двое мужчин убили пенсионера и похитили его сбережения
22 октября 2025, 21:04
В Хмельницкой области расследуют жестокое обращение с собаками, которых могли убивать и есть
22 октября 2025, 07:56
Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу
21 октября 2025, 08:29
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Санкции Трампа – не о скором окончании войны
23 октября 2025, 10:57
Во время ночной атаки в Киеве под удар попала синагога
23 октября 2025, 10:41
ЕС утвердил 19-й пакет санкций против РФ: что он предусматривает
23 октября 2025, 10:25
В Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
23 октября 2025, 09:52
Школьники Одессы все-таки пойдут на осенние каникулы с 27 по 31 октября
23 октября 2025, 09:33
В Киеве вражеский "шахед" застрял в балконе многоэтажки
23 октября 2025, 09:26
Минус 920 окупантов – в Генштабе назвали потери РФ за сутки
23 октября 2025, 09:09
Пожары и повреждения в Киеве: спасатели показали последствия ночной атаки
23 октября 2025, 08:44
Армия РФ убила пожарного в Харьковской области: еще пятеро коллег в больнице
23 октября 2025, 08:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »