Избили знакомого до смерти: в Хмельницком суд вынес приговор двум молодым людям

Фото: Национальная полиция

В Хмельницком суд признал виновными двух молодых мужчин, которые в феврале этого года жестоко избили 45-летнего мужчину, от полученных травм тот впоследствии скончался

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 10 февраля в одном из частных домов микрорайона Дубово. Двое местных жителей – 20 и 22 лет – пришли в гости к знакомому. Во время застолья между ними возник конфликт, переросший в драку. Злоумышленники жестоко избили хозяина и оставили его, не оказав помощь.

Свидетелем происшествия стал третий гость, вызвавший полицию и скорую. Пострадавшего госпитализировали, но через две недели он умер в больнице.

Полицейские оперативно задержали нападавших. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы каждому.

Кроме того, осужденные должны выплатить родным погибшего более 520 тысяч гривен морального и материального ущерба.

Напомним, в Одесской области суд приговорил к 10 годам лишения свободы 24-летнего мужчину, который во время ссоры убил женщину, которая опекала его, как родного сына. Эксперты установили, что смерть наступила в результате многочисленных переломов черепа, челюстей, повреждений мозга, грудной клетки и живота, а также массивной кровопотери.