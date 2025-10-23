16:09  23 жовтня
23 жовтня 2025, 17:40

Схопив ніж і напав: у Запоріжжі чоловік жорстоко вбив товариша під час застілля

23 жовтня 2025, 17:40
Ілюстративне фото
У Запоріжжі визнали винним чоловіка, якого підозрювали у вбивстві знайомого. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Трагедія сталась влітку 2023 року. Тоді двоє приятелів після того, як вийшли з тюрми, орендували квартиру у Хортицькому районі міста. Під час застілля з алкоголем між ними сталась сварка. Тоді обвинувачений схопив кухонний ніж і завдав потерпілому три удари в живіт. Від отриманих поранень чоловік помер.

На суді обвинувачений свою провину не визнав. Проте суд мав достатньо доказів. Його визнали винним та призначили покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо про шокуючий випадок у Криворізькому районі, 29-річний чоловік убив жінку та намагався приховати злочин у колодязі.

убивство суд Запорізька область
