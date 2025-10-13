20:59  13 октября
13 октября 2025, 21:00

На Криворожье 29-летний мужчина задушил женщину и сбросил тело в колодец

13 октября 2025, 21:00
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
Полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве и попытке скрыть преступление в колодце

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Криворожском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 55-летней женщины. Трагедия произошла вечером 3 октября в селе Карповской территориальной громады. Согласно предварительным данным, между подозреваемым, 29-летним мужчиной и потерпевшей возник конфликт, во время которого он умышленно лишил женщину жизни.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина сбросил тело в колодец и покинул место происшествия. К счастью, благодаря оперативным действиям полиции, его местонахождение удалось установить, а подозреваемого задержали.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает ответственность за умышленное убийство. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под арестом.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители проверяют обстоятельства конфликта и устанавливают все детали происшествия. Известно, что за умышленное убийство мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Киеве в автомобиле нашли мертвым известного блогера и предпринимателя. Как пишут СМИ со ссылкой на собственные источники, погибшим оказался Константин Ганич.

