У Запоріжжі після нічної атаки дронів – пожежі й дев'ятеро постраждалих
У ніч на 22 жовтня російські війська атакували Запоріжжя дронами. За даними місцевої влади, удари тривали з 01:30 до 01:47
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок атаки травмовано дев'ять людей, кількість постраждалих уточнюється.
Вибухи спричинили кілька пожеж у житлових будинках:
- загорілися балкони на чотирьох поверхах одного з будинків (площа близько 100 кв. м),
- у п'ятиповерхівці – займання чотирьох балконів (60 кв. м),
Також горіла покрівля багатоповерхового будинку, пожежу ліквідовано.
Рятувальники провели евакуацію мешканців із зон небезпеки.
На місцях працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, вночі 22 жовня ворог завдав ударів ракетами по Києву, у кількох локаціях спалахнули пожежі. У Дніпровському районі столиці внаслідок ворожої атаки дронів сталася пожежа у багатоповерхівці на рівні 8 та 9 поверхів. Двоє людей загинули.
На Чернігівщині дрони атакували місто: 4 загиблих, 10 поранених, серед них – 10-річна дитинаВсі новини »
21 жовтня 2025, 21:28У Сумах російський дрон влучив по проїжджій частині: дев’ятеро людей поранені
21 жовтня 2025, 19:03РФ атакувала дронами Смілу: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
21 жовтня 2025, 17:19
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
22 жовтня 2025, 09:30Обстріли на Київщині: серед загиблих – шестимісячне немовля та 12-річна дівчинка
22 жовтня 2025, 09:12Масована атака на енергетику: більшість регіонів України залишилися без світла
22 жовтня 2025, 08:44Торгівля психотропами: у Львові судитимуть 30-річну жінку за "закладки"
22 жовтня 2025, 08:23Внаслідок нічної атаки на Київ постраждала дворічна дитина
22 жовтня 2025, 08:11На Хмельниччині розслідують жорстоке поводження з собаками, яких могли вбивати та їсти
22 жовтня 2025, 07:56Нічний обстріл Запоріжжя: зросла кількість постраждалих, частина міста без електрики
22 жовтня 2025, 07:41Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
22 жовтня 2025, 07:28У Києві через атаку дронів спалахнула багатоповерхівка: двоє людей загинули
22 жовтня 2025, 06:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »