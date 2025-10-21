Фото из открытых источников

Россияне создают искусственные препятствия, чтобы местные жители не могли спасти свое имущество. В частности, отбирают земельные участки для продажи на аукционах.

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Оккупанты весной начали проверять на временно оккупированной территории Запорожской области документы, подтверждающие право собственности на землю. У тех, кто не предоставил документы, земельные участки сочли "бесхозяйственными".

Это, в частности, земли выехавших из оккупации граждан Украины. Вывести свое имущество из бесхозяйственного состояния будет почти невозможно. Ведь для того чтобы зарегистрироваться в Росрегистре необходимо иметь паспорт РФ.

Оккупанты планируют продавать "отжатые" земли на аукционах, а также раздавать их "героям СВО".

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне ужесточили проверки и обыски. В частности, давят на местных жителей за донаты ВСУ или критические сообщения в соцсетях.