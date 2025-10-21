Фото з відкритих джерел

Росіяни створюють штучні перепони, щоб місцеві жителі не могли врятувати своє майно. Зокрема, відбирають земельні ділянки для продажу на аукціонах

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Окупанти навесні почали перевіряти на тимчасово окупованій території Запорізької області документи, які підтверджують право власності на землю. У тих, хто не надав документи, земельні ділянки визнали "безгосподарськими".

Це, зокрема, землі тих громадян України, які виїхали з окупації. Вивести своє майно з безхазяйного стану буде майже неможливо. Адже для того, щоб зареєструватися в Росреєстрі необхідно мати паспорт РФ.

Окупанти планують продавати "віджаті" землі на аукціонах, а також роздавати їх "героям СВО".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни посилили перевірки та обшуки. Зокрема, тиснуть на місцевих жителів за донати ЗСУ або критичні дописи в соцмережах.