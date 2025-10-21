11:45  21 жовтня
21 жовтня 2025, 15:28

На окупованому Запоріжжі росіяни почали продавати землі місцевих жителів

21 жовтня 2025, 15:28
Фото з відкритих джерел
Росіяни створюють штучні перепони, щоб місцеві жителі не могли врятувати своє майно. Зокрема, відбирають земельні ділянки для продажу на аукціонах

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Окупанти навесні почали перевіряти на тимчасово окупованій території Запорізької області документи, які підтверджують право власності на землю. У тих, хто не надав документи, земельні ділянки визнали "безгосподарськими".

Це, зокрема, землі тих громадян України, які виїхали з окупації. Вивести своє майно з безхазяйного стану буде майже неможливо. Адже для того, щоб зареєструватися в Росреєстрі необхідно мати паспорт РФ.

Окупанти планують продавати "віджаті" землі на аукціонах, а також роздавати їх "героям СВО".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни посилили перевірки та обшуки. Зокрема, тиснуть на місцевих жителів за донати ЗСУ або критичні дописи в соцмережах.

окупація окупанти
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
