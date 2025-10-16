12:39  16 жовтня
16 жовтня 2025, 21:40

На Запоріжжі чоловік підробив медичні довідки і отримав відстрочку від мобілізації

16 жовтня 2025, 21:40
Фото: Нацполіція
32-річний житель Запоріжжя вирішив ухилитися від мобілізації. Для цього він купив фіктивні медичні документи

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

У грудні 2023 року чоловік купив підроблені медичні документи. Потім на підставі цих підробок йому надали статус особи з інвалідністю II групи безстроково. Завдяки цьому в застосунку "Резерв+" чоловік оформив відстрочку від призову на військову службу.

"У 2025 році під час перевірки обґрунтованості надання інвалідності експертна комісія Центру оцінювання функціонального стану особи виявила порушення, в результаті чого статус "інвалідність" було скасовано, а чоловіка визнано таким, що не має інвалідності", - повідомили в поліції.

Розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.

