16 октября 2025, 18:20

В Запорожье чиновники ТЦК потребовали взятку от ветерана войны за постановку на военный учет

16 октября 2025, 18:20
фото: ГБР
Правоохранители задержали двух должностных лиц ТЦК, требовавших взятку у ветерана

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, заместитель начальника одного из районных ТЦК и его сообщник по другому ТЦК требовали от бывшего военнослужащего 2 тыс. долларов США за то, что должны были без промедления сделать в рамках выполнения своих должностных обязанностей.

Злоумышленников задержали "на горячем" в момент передачи взятки. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, житель Запорожья погиб через день после мобилизации. В документе ТЦК было отмечено, что мужчина умер от острой сердечной недостаточности.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
