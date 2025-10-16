В Запорожье чиновники ТЦК потребовали взятку от ветерана войны за постановку на военный учет
Правоохранители задержали двух должностных лиц ТЦК, требовавших взятку у ветерана
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как отмечается, заместитель начальника одного из районных ТЦК и его сообщник по другому ТЦК требовали от бывшего военнослужащего 2 тыс. долларов США за то, что должны были без промедления сделать в рамках выполнения своих должностных обязанностей.
Злоумышленников задержали "на горячем" в момент передачи взятки. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Напомним, житель Запорожья погиб через день после мобилизации. В документе ТЦК было отмечено, что мужчина умер от острой сердечной недостаточности.
