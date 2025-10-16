У Запоріжжі посадовці ТЦК вимагали хабар від ветерана війни за постановку на військовий облік
Правоохоронці затримали двох посадовців ТЦК, які вимагали хабар у ветерана
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Як зазначається, заступник начальника одного з районних ТЦК та його спільник з іншого ТЦК вимагали від колишнього військовослужбовця 2 тис. доларів США за те, що мали без зволікань зробити у межах виконання своїх посадових обовʼязків.
Зловмисників затримали "на гарячому" в момент передачі хабаря. Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Нагадаємо, житель Запоріжжя загинув через день після мобілізації. У документі ТЦК було зазначено, що чоловік помер від гострої серцевої недостатності.
Запорізька область під вогнем: поранено літнього чоловіка, пошкоджено житло та інфраструктуруВсі новини »
15 жовтня 2025, 07:34На Запоріжжі експоліцейських засудили за держзраду
14 жовтня 2025, 09:30На Запоріжжі за добу 532 удари РФ: двоє людей загинули, є руйнування
14 жовтня 2025, 07:33
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Найімовірніший сценарій зими: 4 години без електрики, 2 – зі світлом
16 жовтня 2025, 18:35На Харківщині затримали жінку, яка "продавала" дівчат за кордон для інтимних послуг
16 жовтня 2025, 18:30Росіяни вдарили по прихованій частині полігону на Кіровоградщині — міг статися витік інформації
16 жовтня 2025, 18:08На Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом загинув пенсіонер
16 жовтня 2025, 18:03Тепер офіційно: Сергій Лисак заступив на посаду голови Одеської міської військової адміністрації
16 жовтня 2025, 17:45Судили військового, який збрехав про мінування залізничного вокзалу в Запоріжжі
16 жовтня 2025, 17:25У ДТП Тернопільщині постраждали троє дітей
16 жовтня 2025, 16:59На Дніпропетровщині чоловік вдарив знайомого ножем в груди
16 жовтня 2025, 16:56Усик активно готується до нового поєдинку
16 жовтня 2025, 16:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »