У Запоріжжі посадовці ТЦК вимагали хабар від ветерана війни за постановку на військовий облік

фото: ДБР

Правоохоронці затримали двох посадовців ТЦК, які вимагали хабар у ветерана

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, заступник начальника одного з районних ТЦК та його спільник з іншого ТЦК вимагали від колишнього військовослужбовця 2 тис. доларів США за те, що мали без зволікань зробити у межах виконання своїх посадових обовʼязків.

Зловмисників затримали "на гарячому" в момент передачі хабаря. Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

