12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
16 жовтня 2025, 18:20

У Запоріжжі посадовці ТЦК вимагали хабар від ветерана війни за постановку на військовий облік

16 жовтня 2025, 18:20
фото: ДБР
Правоохоронці затримали двох посадовців ТЦК, які вимагали хабар у ветерана

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, заступник начальника одного з районних ТЦК та його спільник з іншого ТЦК вимагали від колишнього військовослужбовця 2 тис. доларів США за те, що мали без зволікань зробити у межах виконання своїх посадових обовʼязків.

Зловмисників затримали "на гарячому" в момент передачі хабаря. Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, житель Запоріжжя загинув через день після мобілізації. У документі ТЦК було зазначено, що чоловік помер від гострої серцевої недостатності.

16 жовтня 2025
