Иллюстративное фото

В Запорожской области осудили четырех бывших правоохранителей. Их обвиняют в государственной измене

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Суды Запорожской области вынесли приговоры бывшим сотрудникам правоохранительных органов. Понятно, что они во время оккупации части региона перешли на сторону РФ. Первый приговор получил бывший патрульный, служивший в "народной милиции" в Акимовке.

Второй бывший милиционер руководил взводом патрульно-караульной службы россиян в Васильевском районе. Третий был из Розовки Пологовского района. Еще один приговор получил патрульный из Мелитопольского района, который перешел работать к кафирам в Васильевке.

Каждому из предателей заочно присудили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением специальных званий.

Напомним, ранее СБУ задержала агентку РФ, которая приводила российские удары в больницы Донбасса. Пока фигурантка находится под стражей.