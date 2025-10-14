07:17  14 октября
ХАМАС отпустил заложника из Донецка: Максим Харкин провел в плену два года
01:35  14 октября
В Украине подорожало строительство жилья
00:55  14 октября
Погиб украинский актер, служивший в ВСУ
UA | RU
UA | RU
14 октября 2025, 09:30

В Запорожье эксполицейских осудили за госпредательство

14 октября 2025, 09:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Запорожской области осудили четырех бывших правоохранителей. Их обвиняют в государственной измене

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Суды Запорожской области вынесли приговоры бывшим сотрудникам правоохранительных органов. Понятно, что они во время оккупации части региона перешли на сторону РФ. Первый приговор получил бывший патрульный, служивший в "народной милиции" в Акимовке.

Второй бывший милиционер руководил взводом патрульно-караульной службы россиян в Васильевском районе. Третий был из Розовки Пологовского района. Еще один приговор получил патрульный из Мелитопольского района, который перешел работать к кафирам в Васильевке.

Каждому из предателей заочно присудили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением специальных званий.

Напомним, ранее СБУ задержала агентку РФ, которая приводила российские удары в больницы Донбасса. Пока фигурантка находится под стражей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
государственная измена суд Запорожская область
Во Львове осудили военного, под предлогом отпуска сбежавшего в РФ
10 октября 2025, 20:40
В Одессе осудили диверсанта, пытавшегося поджечь оборудование железной дороги
10 октября 2025, 19:45
Жительницу Донбасса осудили за государственную измену: при ее помощи россияне убили человека
10 октября 2025, 12:20
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Полтаве иностранец пытал и насиловал женщину, которую заманил в гости: дело передали в суд
14 октября 2025, 09:46
Петиция о лишении гражданства Труханова набрала 25 тысяч голосов меньше, чем за сутки
14 октября 2025, 09:34
Враг атаковал Харьковщину: пострадали более 60 гражданских, повреждены здания и авто
14 октября 2025, 09:09
На Хмельнитчине мужчина ударил кума ножом в шею: пострадавший в больнице
14 октября 2025, 08:54
Минус 1200 окупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
14 октября 2025, 08:39
Конфликт на Житомирщине закончился реанимацией: нападающему грозит до 8 лет
14 октября 2025, 08:24
В Тернополе неизвестные больше суток блокировали в автомобиле бывшего футболиста Задорожного
14 октября 2025, 08:07
Удар по Кировоградщине: враг атаковал критическую инфраструктуру
14 октября 2025, 07:46
На Запорожье за сутки 532 удара РФ: два человека погибли, есть разрушение
14 октября 2025, 07:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »