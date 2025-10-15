В Запорожской области ввели графики аварийных отключений: что нужно знать

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 15 октября, в Запорожской области были введены графики аварийных отключений для стабилизации объединенной энергосистемы после очередных атак российских войск

Об этом сообщает "Справжнє" со ссылкой на АО "Запорожьеоблэнерго", передает RegioNews.

По указанию НЭК "Укрэнерго" ограничения не касаются населения.

Однако жителей области призывают экономно потреблять электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему страны.

Напомним, в Днепропетровской области по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. По имеющейся информации, изменения касаются также Кировоградской и Полтавской областей.