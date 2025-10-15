В Запорожской области ввели графики аварийных отключений: что нужно знать
Сегодня, 15 октября, в Запорожской области были введены графики аварийных отключений для стабилизации объединенной энергосистемы после очередных атак российских войск
Об этом сообщает "Справжнє" со ссылкой на АО "Запорожьеоблэнерго", передает RegioNews.
По указанию НЭК "Укрэнерго" ограничения не касаются населения.
Однако жителей области призывают экономно потреблять электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему страны.
Напомним, в Днепропетровской области по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. По имеющейся информации, изменения касаются также Кировоградской и Полтавской областей.
На Днепропетровщине сбили 37 БпЛА: ранен 19-летний пареньВсе новости »
15 октября 2025, 09:27В Чернигове горел объект инфраструктуры после падения российского дрона
15 октября 2025, 08:41В трех районах Киева частично исчез свет: что известно о причинах перебоев
14 октября 2025, 20:45
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
РФ атаковала Украину 113 БПЛА: ПВО сбила 86 дронов
15 октября 2025, 10:19На Киевщине мужчина забил сожительницу до смерти: ему грозит до 10 лет
15 октября 2025, 09:39На Днепропетровщине сбили 37 БпЛА: ранен 19-летний парень
15 октября 2025, 09:27Потери врага за сутки: минус 1070 россиян и почти две сотни единиц техники
15 октября 2025, 09:14День славы Трампа, неделя Украины в США и перспективы мирных переговоров
15 октября 2025, 08:56В Чернигове горел объект инфраструктуры после падения российского дрона
15 октября 2025, 08:41Днепропетровщина и соседние области остались без света из-за экстренных отключений
15 октября 2025, 08:30На Киевщине и Полтавщине ликвидировали наркобанду: 8 фигурантам объявили подозрение
15 октября 2025, 08:25"Мольфар" в соцсетях обманывал киевлян на тысячи гривен: ему сообщили о подозрении
15 октября 2025, 08:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все блоги »